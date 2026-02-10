ABD'deki Bitcoin ETF'leri yaklaşık bir ay sonra ilk kez art arda giriş kaydetti - Son Dakika
ABD'deki Bitcoin ETF'leri yaklaşık bir ay sonra ilk kez art arda giriş kaydetti

10.02.2026 20:14
ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), ocak ortasından bu yana süren çıkış serisini kırarak yaklaşık bir ayın ardından ilk kez arka arkaya net giriş kaydetti. Fonlara cuma ve pazartesi günleri toplamda 616 milyon doları aşan taze sermaye girişi yaşandı.

Bitcoin (BTC) borsa yatırım fonlarına yönelik yatırımcı ilgisi yeniden canlandı. SoSo Value verilerine göre, art arda giriş serisi cuma günü 471,1 milyon dolarlık net girişle başladı ve pazartesi günü 144,9 milyon dolarlık ek girişle devam etti. Bu gelişme, BTC'nin perşembe günü gördüğü 60.000 dolar seviyesinden toparlanarak yaklaşık 70.000 dolara yükselmesiyle eş zamanlı gerçekleşti.

OCAK ORTASINDAN BU YANA SÜREN ÇIKIŞ SERİSİ SONA ERDİ

Bitcoin, ocak ortasında 87.000 dolardan başlayan iki haftalık bir ralli sonucunda 98.000 dolar civarına kadar yükselmişti. Ancak ardından gelen sert satış dalgası fiyatı 60.000 dolara kadar geri çekti ve bu süreçte yatırımcılar spot ETF'lerden milyonlarca dolarlık çıkış gerçekleştirdi. Cuma günü başlayan art arda giriş, bu çıkış serisinin sona erdiğine işaret ediyor.

UZUN VADELİ GÜVEN SÜRÜYOR

Kısa vadedeki dalgalanmalara karşın yatırımcıların kripto paranın uzun vadeli görünümüne olan güveni koruduğu değerlendiriliyor. Checkonchain verilerine göre, 11 spot Bitcoin ETF'nin toplam yönetim altındaki varlıkları (AUM) ekim başından bu yana yalnızca yaklaşık yüzde 7 azalarak 1,37 milyon BTC'den 1,29 milyon BTC'ye geriledi. Bitcoin'in aynı dönemde, ekim ayında gördüğü 126.000 doların üzerindeki rekor seviyelerden yüzde 40'ı aşan bir değer kaybı yaşadığı göz önüne alındığında, fon bazındaki dayanıklılık dikkat çekiyor.

