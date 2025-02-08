ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi - Son Dakika
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ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi

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ABD Kongresi, dolara sabitlenen stablecoinleri düzenleyecek yeni bir yasa taslağı açıkladı. Taslak, endojen olarak teminatlandırılmış stablecoin ihracına iki yıllık moratoryum öngörüyor ve doların küresel liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

08.02.2025 10:09
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ABD Temsilciler Meclisi, dolara sabitlenmiş ödeme araçlarının düzenlenmesine yönelik yeni bir yasa taslağı üzerinde çalışıyor. Taslak, stablecoin çıkartılmasına iki yıl süreyle moratoryum getiriyor ve ABD Hazine Bakanlığı'ndan önemli bir çalışma yürütmesini istiyor. Bu adımlar, ABD'nin kripto para piyasasında liderliğini pekiştirmeyi ve doların küresel hakimiyetini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Doların Gücünü Artıracak Yeni Yasa Tasarısı Gündemde

ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi, dolar destekli stablecoin düzenlenmesi konusunda yeni bir girişim başlattı. Komite Başkanı French Hill, Trump yönetimi ile iş birliği içinde Amerikan vatandaşlarına dolar destekli stablecoinler sunmayı hedeflediklerini duyurdu.

Temsilciler French Hill ve Bryan Steil'in üzerinde çalıştığı yasa taslağı, Amerika'da dolar bazlı ödeme stablecoinlerin düzenlenmesini öngörüyor. Taslakta dikkat çeken bir madde, "endojen olarak teminatlandırılmış stablecoin" ihracına iki yıllık bir moratoryum getiriyor. Bu düzenleme, şirketlerin kendi dijital varlıklarıyla desteklenen sabit para birimlerini piyasaya sürmesini engelleyecek. Taslak aynı zamanda ABD Hazine Bakanlığı'nın sabit paralarla ilgili kapsamlı bir araştırma yürütmesini de öngörüyor.

Hill, düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ödeme amacıyla kullanılan stablecoinler için net bir düzenleyici yapı oluşturarak, inovasyonu destekleyebilir, doların dünya rezerv para birimi konumunu güçlendirebilir ve piyasa katılımcılarını koruyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin Kripto Danışmanı David Sacks, stablecoinlerin doların uluslararası etkinliğini artırabileceğini belirtti. Ancak hukuk uzmanı David Lesperance, bu desteğin, doların küresel rezerv para birimi konumuna yönelik tehditler ortaya çıkması durumunda değişebileceği uyarısında bulundu.

ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi

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