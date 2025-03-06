ABD kripto para düzenlemeleri Coinbase stratejisini yeniden şekillendiriyor - Son Dakika
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Kripto Para

ABD kripto para düzenlemeleri Coinbase stratejisini yeniden şekillendiriyor

ABD kripto para düzenlemeleri Coinbase stratejisini yeniden şekillendiriyor

Coinbase mali işler müdürü Alesia Haas, Trump yönetiminin kripto dostu politikaları sayesinde tokenize menkul kıymetleri ABD pazarına getirme hedeflerine yeniden kavuşabileceklerini açıkladı. Şirket, SEC'in kripto görev gücüyle yeni görüşmeler yaparak, beş yıl önce başaramadığı Blockchain tabanlı menkul kıymet tokenlarını hayata geçirmeyi planlıyor.

06.03.2025 11:26
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Coinbase, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna geri dönmesi ve kripto para dünyasına karşı daha dostane bir tutum sergilemesiyle birlikte, uzun zamandır ertelediği tokenize menkul kıymetler projesini yeniden gündemine aldı. 2020'deki halka arz sürecinde kendi hisselerini token formunda sunmayı deneyip ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) engeline takılan şirket, düzenleyici ortamdaki olumlu değişikliklerle birlikte Blockchain tabanlı menkul kıymetler için yeni fırsatlar görüyor ve bu alandaki çalışmalarını hızlandırıyor. Düzenleyici ortamın değişmesiyle birlikte, Coinbase uzun süredir rafa kaldırdığı bu vizyonu yeniden canlandırma fırsatı yakaladı.

Coinbase Tokenize Menkul Kıymet Planlarını Yeniden Canlandırıyor

Coinbase mali işler müdürü Alesia Haas, Morgan Stanley'nin TMT Konferansı'nda yaptığı açıklamada, şirketin tokenize menkul kıymetler vizyonunu yeniden hayata geçirdiğini belirtti. Haas, "ABD düzenleyicilerimizin artık ürün inovasyonu aradıklarına ve ilerlemeye bakmak istediklerine inanıyorum." diyerek düzenleyici ortamdaki değişime dikkat çekti.

Coinbase, 2020 yılındaki S1 başvurusunda kendi güvenlik tokenine yer vermiş ancak SEC'in o dönemdeki tutumu nedeniyle bu planı uygulayamamıştı. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada "Halka açılan ilk büyük kripto şirketi olarak hisse senedimizin kripto-doğal bir versiyonunu görmeyi çok isterdik." ifadelerini kullandı.

Güvenlik tokenlerı, Blockchain teknolojisini kullanarak alım, satım ve sahiplik takibini kolaylaştırıyor ve menkul kıymet kanunlarına tabi oluyor. Coinbase CEO'su Brian Armstrong, geçen ay yapılan kazanç çağrısında tokenize menkul kıymetlere olan ilgisini dile getirerek, "Tüketicilere 7/24 ticaret yapabilme olanağı sunma konusunda büyük potansiyel taşıdığını" vurguladı.

Trump yönetiminin göreve gelmesiyle SEC'de yaşanan değişiklikler, Coinbase'e karşı açılan davanın geri çekilmesi dahil birçok olumlu gelişmeyi beraberinde getirdi. Geçici SEC Başkanı Mark Uyeda liderliğinde kurulan kripto görev gücü, sektör için yeni fırsatlar yaratabilir. Coinbase CEO'su Brian Armstrong, cuma günü Başkan Trump'ın kripto zirvesine katılacak seçkin isimler arasında yer alıyor.

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