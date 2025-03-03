ABD'nin stratejik kripto rezervi planı tepkilere yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

ABD'nin stratejik kripto rezervi planı tepkilere yol açtı

ABD\'nin stratejik kripto rezervi planı tepkilere yol açtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "stratejik kripto rezervi" duyurusu üzerine Coinbase CEO'su Brian Armstrong, rezervde sadece Bitcoin olmasının "en iyi seçenek" olabileceğini belirtti. Trump'ın Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP ve Cardano'dan oluşan rezerv planı kripto piyasasında yükselişe neden olurken, sektör liderleri farklı yorumlarda bulundu.

03.03.2025 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coinbase'in kurucusu Armstrong, X (eski adıyla Twitter); platformunda yaptığı açıklamada "sadece Bitcoin muhtemelen en iyi seçenek olurdu. En basit ve altının halefi olarak net bir hikâye." ifadelerini kullandı. Trump'ın duyurusu sonrası Bitcoin yüzde 8, Ethereum yüzde 11, XRP yüzde 31, Solana yüzde 20 ve Cardano yüzde 68 değer kazandı.

Bitcoin Altının Halefi Olma Yolunda İlerliyor

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günü sosyal medyada duyurduğu kripto rezervi planı hakkında görüşlerini paylaştı. Armstrong, rezervde sadece Bitcoin (BTC) bulunmasının muhtemelen en iyi seçenek olacağını öne sürdü.

"Sadece Bitcoin muhtemelen en iyi seçenek." diyen Armstrong, varlık dağılımı konusunda hala bir görüş oluşturmakta olduğunu ekledi. Coinbase lideri, daha fazla çeşitlilik istenirse kripto para varlıkların piyasa değerine göre ağırlıklı bir endeksin de düşünülebileceğini belirtti.

Trump, pazar günü sosyal medyada stratejik kripto rezervinin Bitcoin ve Ethereum'u içereceğini ve kripto çalışma grubuna SOL, XRP ve ADA'dan oluşan bir rezerv konusunda ilerleme kaydetmeleri talimatını verdiğini açıkladı.

BitMEX'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Arthur Hayes ise Trump'ın açıklamasında "yeni bir şey olmadığını" savundu. Hayes, "Burada yeni bir şey yok. Sadece laflar. Kongre'nin borçlanmak veya altın fiyatını yükseltmek için onay verdiği zaman bana haber verin. Bu olmadan, Bitcoin ve diğer kripto paraları satın almak için paraları yok." dedi.

Kripto borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao da tartışmaya dahil olarak "Sakin olun arkadaşlar. Aşırı analiz etmeye gerek yok." ifadelerini kullandı. Zhao "Zamanla daha fazla değerli kripto eklenecek. Daha fazla ülke takip edecek. Bu gerçekten iyi bir şeyin harika bir başlangıcı." yorumunda bulundu.

Trump'ın duyurusu, kripto piyasasında önemli bir yükselişe yol açtı. Duyurunun ardından Bitcoin yüzde 8'in üzerinde, Ethereum yüzde 11 artış gösterdi. Verilere göre XRP yüzde 31, Solana yüzde 20 ve Cardano yüzde 68 artış kaydetti.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır

Amerika Birleşik Devletleri, Brian Armstrong, Changpeng Zhao, Donald Trump, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD'nin stratejik kripto rezervi planı tepkilere yol açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
21:17 Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
20:05 Trump, Zelenskiy’i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
19:11 İsrail Meclisi’nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede İsrail Meclisi'nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 15:29:04. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'nin stratejik kripto rezervi planı tepkilere yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.