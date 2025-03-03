ABD\'nin stratejik kripto rezervi planı tepkilere yol açtı

Kripto Para

Coinbase'in kurucusu Armstrong, X (eski adıyla Twitter); platformunda yaptığı açıklamada "sadece Bitcoin muhtemelen en iyi seçenek olurdu. En basit ve altının halefi olarak net bir hikâye." ifadelerini kullandı. Trump'ın duyurusu sonrası Bitcoin yüzde 8, Ethereum yüzde 11, XRP yüzde 31, Solana yüzde 20 ve Cardano yüzde 68 değer kazandı.

Bitcoin Altının Halefi Olma Yolunda İlerliyor

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günü sosyal medyada duyurduğu kripto rezervi planı hakkında görüşlerini paylaştı. Armstrong, rezervde sadece Bitcoin (BTC) bulunmasının muhtemelen en iyi seçenek olacağını öne sürdü.

"Sadece Bitcoin muhtemelen en iyi seçenek." diyen Armstrong, varlık dağılımı konusunda hala bir görüş oluşturmakta olduğunu ekledi. Coinbase lideri, daha fazla çeşitlilik istenirse kripto para varlıkların piyasa değerine göre ağırlıklı bir endeksin de düşünülebileceğini belirtti.

Trump, pazar günü sosyal medyada stratejik kripto rezervinin Bitcoin ve Ethereum'u içereceğini ve kripto çalışma grubuna SOL, XRP ve ADA'dan oluşan bir rezerv konusunda ilerleme kaydetmeleri talimatını verdiğini açıkladı.

BitMEX'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Arthur Hayes ise Trump'ın açıklamasında "yeni bir şey olmadığını" savundu. Hayes, "Burada yeni bir şey yok. Sadece laflar. Kongre'nin borçlanmak veya altın fiyatını yükseltmek için onay verdiği zaman bana haber verin. Bu olmadan, Bitcoin ve diğer kripto paraları satın almak için paraları yok." dedi.

Kripto borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao da tartışmaya dahil olarak "Sakin olun arkadaşlar. Aşırı analiz etmeye gerek yok." ifadelerini kullandı. Zhao "Zamanla daha fazla değerli kripto eklenecek. Daha fazla ülke takip edecek. Bu gerçekten iyi bir şeyin harika bir başlangıcı." yorumunda bulundu.

Trump'ın duyurusu, kripto piyasasında önemli bir yükselişe yol açtı. Duyurunun ardından Bitcoin yüzde 8'in üzerinde, Ethereum yüzde 11 artış gösterdi. Verilere göre XRP yüzde 31, Solana yüzde 20 ve Cardano yüzde 68 artış kaydetti.