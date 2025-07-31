Amerika\'nın en büyük bankası Coinbase ile stratejik ortaklık kurdu

Amerika'nın en büyük bankası JPMorgan Chase duyurduğu Coinbase ortaklığıyla kripto dünyasına köprü kuruyor. Bu stratejik hamle, Fed, FDIC ve OCC'nin bankaların kripto saklama konusundaki beklentilerini netleştiren ortak açıklamasının ardından geliyor. Ortaklık sayesinde Chase müşterileri bankacılık ilişkilerini bozmadan kripto piyasasına adım atabilecek.

JPMorgan Chase 80 Milyon Müşteriye Kripto Erişimi Sunuyor

Anlaşmanın ilk aşamasında Chase müşterileri bu sonbahar kredi kartlarını kullanarak Coinbase hesaplarına para yatırabilecek. Bu süreç nakit avans şartlarına tabi olabilir ancak geleneksel bankacılık ile kripto dünyası arasındaki bariyerleri önemli ölçüde azaltacak.

2026 yılında devreye girecek ikinci aşamada ise Chase ödül sistemi Circle'ın USDC stablecoinine dönüştürülebilecek. Bu özellik doğrudan Coinbase'in Ethereum Layer 2 Blockchain ağı Base üzerinde hayata geçirilecek. Coinbase bu sistemin büyük bir ödül programının kripto varlığa dönüşüm imkânı sunan ilk örnek olduğunu belirtti.

JPMorgan'ın kripto para stratejisi bu ortaklıkla güçleniyor. Banka Kinexys platformu aracılığıyla JPMD tokenı dahil olmak üzere mevduat tokenlarını pilot olarak test ediyor. JPMorgan tokenize edilmiş mevduatların sigortalı banka yükümlülüklerini temsil ettiği için bazı stablecoinlere karşı düzenleyici tercih edilen format olabileceğini savunuyor.

Coinbase'in banka kanal stratejisi de bu anlaşmayla genişliyor. Borsa geçen hafta PNC Bank ile benzer bir ortaklık duyurmuştu. Bu yaklaşım kripto borsaları ile düzenlenmiş bankalar arasında daha derin iki yönlü bağları işaret ediyor.