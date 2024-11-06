Anket şirketlerine kripto para darbesi: Polymarket geleneksel anketlere fark attı - Son Dakika
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Anket şirketlerine kripto para darbesi: Polymarket geleneksel anketlere fark attı

Anket şirketlerine kripto para darbesi: Polymarket geleneksel anketlere fark attı

Merkeziyetsiz tahmin platformu Polymarket'te ABD başkanlık seçimi bahisleri sonuçlandı. Associated Press, Fox ve NBC'nin Donald Trump'ı kazanan ilan etmesinin ardından platform, seçim öncesi 3 milyar doları aşan işlem hacmine ulaştı. Kripto para dostu politikalarıyla öne çıkan Trump'ın zaferi sonrası Bitcoin fiyatı fırlayarak 75 bin doların üzerinde yeni bir rekor kırdı.

06.11.2024 16:44
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Polymarket kullanıcıları seçim sonucunu doğru tahmin etti. Platform, Donald Trump'a yüzde 62, Kamala Harris'e yüzde 38 şans verirken, ulusal anketler Harris'i yüzde 1 önde gösteriyordu. Seçim kripto para piyasalarını olumlu etkiledi.

ABD Seçim Tahmininde Yüzde 62 İsabet Oranı

Tahmin platformlarının seçimlerdeki başarısı, tartışmaları yeniden alevlendirdi. GSR analistleri, şeffaflık ve piyasa dinamiklerinin tahminlerin doğruluğunu artırdığını vurguladı.

Trump'ın kripto para politikaları piyasaları olumlu etkiledi. Bernstein analistleri, Bitcoin'in 80-90 bin dolar bandına yükselebileceğini öngördü. GMCI 30 endeksi son 24 saatte yüzde 9 yükseldi. Bitcoin'in yılbaşından bu yana kazancı yüzde 66'ya çıktı.

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Son Dakika Kripto Para Anket şirketlerine kripto para darbesi: Polymarket geleneksel anketlere fark attı - Son Dakika

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