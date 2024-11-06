Polymarket kullanıcıları seçim sonucunu doğru tahmin etti. Platform, Donald Trump'a yüzde 62, Kamala Harris'e yüzde 38 şans verirken, ulusal anketler Harris'i yüzde 1 önde gösteriyordu. Seçim kripto para piyasalarını olumlu etkiledi.
Tahmin platformlarının seçimlerdeki başarısı, tartışmaları yeniden alevlendirdi. GSR analistleri, şeffaflık ve piyasa dinamiklerinin tahminlerin doğruluğunu artırdığını vurguladı.
Trump'ın kripto para politikaları piyasaları olumlu etkiledi. Bernstein analistleri, Bitcoin'in 80-90 bin dolar bandına yükselebileceğini öngördü. GMCI 30 endeksi son 24 saatte yüzde 9 yükseldi. Bitcoin'in yılbaşından bu yana kazancı yüzde 66'ya çıktı.
Son Dakika › Kripto Para › Anket şirketlerine kripto para darbesi: Polymarket geleneksel anketlere fark attı - Son Dakika
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