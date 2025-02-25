Binance kurucusu Bitcoin yorumuyla şaşırttı - Son Dakika
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Kripto Para

Binance kurucusu Bitcoin yorumuyla şaşırttı

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Kripto para borsası Binance kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao (CZ), X platformunda kripto piyasasındaki mevcut düşüşe rağmen Bitcoin konusunda iyimser görüşünü aktardı. Kripto dünyasının popüler ismi, son bir yılda Bitcoin'in 54.000 dolardan 89.214 dolara yükselerek sağladığı kazanca dikkat çekti. CZ takipçilerine daha geniş perspektifle büyük resme odaklanmalarının mesajını verdi.

25.02.2025 17:12
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Kripto para piyasalarında görülen büyük çöküşler endişe yaratırken, sektörün en tanınan isimlerinden CZ durumu farklı yorumluyor. Yüzde 8'lik büyük Bitcoin düşüşüne rağmen uzun vadeli bir bakış açısıyla piyasayı yorumlamayı tercih eden eski Binance patronu, bir yıl önceki fiyatlarla karşılaştırma yaparak bugünkü değerlerin hala oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

CZ'den Büyük Resme Odaklanın Mesajı

Changpeng Zhao, X (eski adıyla Twitter) platformunda bir kripto meraklısının paylaşımını alıntılayarak önemli bir mesaj verdi. Bir kripto yatırımcısı, mevcut piyasa düşüşüne rağmen panik yapmanın gereksiz olduğunu savunarak, bir yıl önceki kripto para değerlerini hatırlattı.

Kullanıcının paylaşımına göre geçtiğimiz yıl Bitcoin (BTC) 54.000 dolar seviyesindeyken bugün yüzde 8'lik düşüşe rağmen 89.214 dolar seviyesinden işlem görüyor. Benzer şekilde BNB 401 dolardan 610 dolara, Solana (SOL) ise 109 dolardan 140.89 dolara yükseldi. Ethereum (ETH) ise bu olumlu tablonun dışında kalarak, geçen yıl 3.178 dolarken şu anda 2.424 dolara geriledi.

CZ, bu karşılaştırmalı analizi içeren paylaşımı alıntılayarak sadece mikroskop ve teleskop emojilerini ekledi. Bu basit ama anlamlı yanıt, kripto yatırımcılarına piyasaya hangi ölçekte bakmaları gerektiğini anlatıyor. Mikroskop, günlük dalgalanmalara odaklanmayı; teleskop ise uzun vadeli büyük resmi görmeyi sembolize ediyor.

Eski Binance CEO'su, daha önce de sık sık uzun vadeli kripto para yatırımını destekleyen açıklamalar yapmıştı. CZ'nin bu tür mesajları, özellikle piyasanın dalgalı olduğu dönemlerde yatırımcılara soğukkanlı kalmaları gerektiğini hatırlatıyor.

Binance kurucusu Bitcoin yorumuyla şaşırttı
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