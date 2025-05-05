Binance kurucusu CZ, Kırgızistan Blockchain danışmanlığında önemli adımlar atıyor - Son Dakika
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Binance kurucusu CZ, Kırgızistan Blockchain danışmanlığında önemli adımlar atıyor

Binance kurucusu CZ, Kırgızistan Blockchain danışmanlığında önemli adımlar atıyor

Kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng 'CZ' Zhao, Kırgızistan'a ulusal kripto rezervlerinin oluşturulmasında Bitcoin ve BNB ile başlaması tavsiyesinde bulundu. Ülke, kripto dostu bir ekosistem inşa etmek için önemli adımlar atarken, Binance ile ödeme sistemleri için mutabakat zaptı imzaladı.

05.05.2025 17:54
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Kripto dünyası giderek daha fazla ülkenin dikkatini çekerken, Orta Asya'da stratejik bir gelişme gerçekleşiyor. Kırgızistan hükümeti, Blockchain teknolojisini ulusal ekonomi stratejisine entegre etmek için ciddi adımlar atıyor. Bu doğrultuda Binance kurucusu Changpeng Zhao'nun danışmanlığı ülkenin dijital varlık politikasının şekillenmesinde belirleyici rol oynuyor.

CZ Kırgızistan Ulusal Rezervleri İçin Bitcoin ve BNB Tavsiye Etti

CZ, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kırgızistan'a ulusal kripto rezervini Bitcoin ve BNB ile oluşturmaya başlamasını tavsiye ettiğini duyurdu. Bu öneri, Forbes'in 2024 yılında yayınladığı bir rapora göre Zhao'nun yaklaşık 94 milyon BNB tokenına sahip olduğu bilgisi ışığında dikkat çekici bulundu. Bu miktar, BNB'nin dolaşımdaki arzının yüzde 64'üne ve yaklaşık 55 milyar dolarlık bir değere karşılık geliyor.

Bu gelişmeden önce, 3 Nisan'da Zhao, ülke yönetimlerine kripto çerçeveleri ve Blockchain çözümleri konusunda resmi ve gayri resmi danışmanlık verdiğini doğrulamıştı. Eski Binance CEO'su, bu tür çalışmaları son derece anlamlı bulduğunu ifade etmişti.

CZ'nin Kırgızistan'a danışmanlık yapma rolünü açıklamasından bir ay sonra, Binance ülkeyle kripto ödeme hizmeti başlatmak için stratejik bir ortaklık kurdu. 4 Mayıs'ta imzalanan mutabakat zaptı (MOU) ile Binance Pay hizmetinin ülkede başlatılması ve kripto işlemlerinin kolaylaştırılması planlanıyor.

Bu iş birliğinin bir diğer önemli boyutu da kripto eğitimini artırmak. Binance Academy, Blockchain odaklı eğitim programları geliştirmek için devlet kurumlarıyla çalışacak. Bu girişim, ülke genelinde kripto okuryazarlığının artmasına katkı sağlayacak.

17 Nisan'da Binance'in mevcut CEO'su Richard Teng, verdiği bir röportajda borsanın çeşitli ülkelere kripto rezervleri konusunda danışmanlık hizmeti verdiğini belirtmişti. Bu açıklama, Binance'in küresel ölçekte kripto kullanımını artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kırgızistan, dijital varlıklara dost bir ekosistem oluşturma yolunda önemli adımlar atıyor. 17 Nisan'da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ulusal para biriminin dijital formuna yasal ödeme statüsü veren ve merkez bankası dijital para birimi (CBDC) pilot projesini başlatan bir yasayı imzaladı.

Ülkenin ayrıca altın destekli bir stablecoin projesinin olduğu bildiriliyor. "Gold Dollar" (USDKG) adı verilen bu stablecoin, ABD dolarına sabitlenecek ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan 500 milyon dolar değerindeki altın rezerviyle desteklenecek. Bu proje, Kırgızistan'ın finansal sistemini çağdaşlaştırma ve uluslararası ekonomiye entegre olma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

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Son Dakika Kripto Para Binance kurucusu CZ, Kırgızistan Blockchain danışmanlığında önemli adımlar atıyor - Son Dakika

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