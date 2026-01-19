Bitcoin, 92.500 doların altına geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Bitcoin, 92.500 doların altına geriledi

Bitcoin, 92.500 doların altına geriledi
19.01.2026 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lider kripto para birimi Bitcoin, ABD ile Avrupa Birliği arasında olası bir ticaret savaşı endişeleriyle saatler içinde yüzde 3 değer kaybetti. Bu gelişme sonrasında uzun pozisyonlarda 750 milyon dolarlık tasfiye yaşandı.

Bitcoin (BTC), 95.500 dolar seviyelerindeyken saatler içinde sert bir düşüş yaşadı ve 92.474 dolara geriledi. Ethereum (ETH), XRP ve Solana (SOL) dahil diğer büyük kripto paralar da Bitcoin'in hareketini takip etti. Coinglass verilerine göre ani düşüşün ardından dört saatte 750 milyon doların üzerinde uzun pozisyon tasfiye edildi.

ABD-AB GERİLİMİ PİYASAYI SARSTI

Analistler, bu düşüşü ABD ile AB arasında tırmanan ticaret savaşı korkularına bağlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, sekiz NATO müttefikine (Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya) yönelik gümrük vergilerini 1 Şubat'ta yüzde 10'dan başlatıp Haziran'a kadar yüzde 25'e çıkarmakla tehdit etti. Trump'ın bu hamlesi, Danimarka'nın Grönland'ı ABD'ye satmasını talep etmesinin ardından geldi.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre Avrupalı liderler bu talepleri "şantaj" olarak nitelendirdi ve transatlantik ilişkilerde "tehlikeli bir sarmalın" başlayabileceği uyarısında bulundu. AB yetkilileri şu anda karşı önlemler hazırlıyor. Bu önlemler arasında ABD şirketlerine yönelik yeni vergiler, Amerikan hizmetlerinin kısıtlanması ve AB'ye yapılacak yatırımların sınırlandırılması yer alıyor.

KRİPTOYA ÖZGÜ ZAYIFLIK

Presto Research'ten Min Jung, "Kripto piyasası diğer varlık sınıflarına kıyasla zayıflık göstermeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Jung, ABD-AB ticaret savaşı endişelerinin piyasa psikolojisini derinden etkilediğini belirtirken, KOSPI dahil diğer riskli varlıkların yatay veya yükseliş trendinde olduğuna dikkat çekti. Jung'a göre bu durum, yatırımcıların diğer riskli varlıkları tercih ettiğini ve kripto piyasasının geride kaldığını gösteriyor.

BTC Markets kripto analisti Rachael Lucas ise son ABD-AB ticaret savaşı haberlerinin zaten gergin olan piyasaya yeni bir volatilite dalgası enjekte ettiğini belirtti. Lucas, başlıkların gürültülü olmasına rağmen mevcut geri çekilmenin temel sebebi olmadığını vurguladı.

Lucas ayrıca kripto piyasası güveninin ABD'deki kripto piyasa yapısı tasarısının askıya alınmasının ardından zaten zayıfladığını ifade etti. Coinbase'in tasarıya desteğini çekmesinin ardından Senato Bankacılık Komitesi, değerlendirme oturumunu belirsiz bir tarihe ertelemişti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin, 92.500 doların altına geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnegöl’de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı İnegöl'de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı
İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı
Galibiyet böyle geldi Maça damga vuran görüntü Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü
ABD’de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı ABD'de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı
Tedesco, ’’Takımda kalması gerekiyor’’ diyerek ayrılığı net dille veto etti Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:45
Ufuk Özkan’a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
Ufuk Özkan'a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 20:31:06. #7.11#
SON DAKİKA: Bitcoin, 92.500 doların altına geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.