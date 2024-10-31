Canary Capital Solana ETF başvurusu yaptı

Kripto Para

Canary Capital, kripto para piyasasında yeni bir adım attı ve Solana (SOL) bazlı bir borsa yatırım fonu (ETF) için ABD düzenleyicilerine başvuruda bulundu. Firmanın bu hamlesi, dijital varlık alanındaki yatırım seçeneklerini genişletmeyi hedefliyor. Solana'nın güçlü DeFi ekosisteminden faydalanmayı planlayan bu yeni fon, yatırımcılara kripto piyasasında önemli bir fırsat sunuyor.

Solana'nın Gücüne Yatırım Fırsatı İçin Başvuru Yapıldı

Yatırım dünyasının dikkatle takip ettiği Canary Capital, Amerikan düzenleyici kurumlarına Solana temelli bir borsa yatırım fonu başvurusunda bulundu. Şirketin kısa bir süre önce sunduğu S-1 kayıt beyannamesi, fonun SOL kripto parasının değer değişimlerini yansıtacak şekilde yapılandırılacağını ortaya koydu.

Valkyrie Funds'ın eski yöneticisi ve Canary Capital'in kurucusu Steven McClurg öncülüğündeki girişim, Solana'nın merkeziyetsiz finans (DeFi) alanındaki başarısına dikkat çekti. Şirket açıklamasında, Solana ağının kullanıcılara sunduğu düşük maliyetli işlem avantajlarının yanı sıra, sürekli büyüyen kullanıcı tabanına vurgu yapıldı.

Kripto para piyasasındaki etkinliğini artırmayı hedefleyen Canary Capital'in portföyünde, Litecoin ve XRP için yapılan ETF başvuruları da bulunuyor. Öte yandan, sektörün önde gelen isimlerinden VanEck de Haziran ayında Solana ETF'si için SEC'e başvuruda bulunmuştu. VanEck'in dijital varlık araştırmaları direktörü Matthew Sigel, SOL'un Bitcoin ve Ethereum gibi emtia özelliği taşıdığını belirtmişti. Ancak SEC'in geçen yıl Binance ile ilgili açtığı davada, SOL'un yasal statüsüne ilişkin farklı bir yaklaşım sergilediği görülmüştü.

SEC'in bu yıl içerisinde 11 Bitcoin spot ETF'sine ve ardından sekiz Ethereum ETF'sine onay vermesi, kripto para piyasasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Henüz fon yöneticisi ve saklama hizmeti sağlayıcısı açıklanmayan Solana ETF başvurusu, bu dönüşümün devamı niteliğinde görülüyor.