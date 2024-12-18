Coinbase wBTC işlemlerini sonlandırıyor

Kripto Para

Ağustos ayında BitGo'nun wBTC anahtarlarından ikisini BiT Global ve Singapurlu yan kuruluşuyla paylaşması, Coinbase'in harekete geçmesine neden oldu. BiT Global ise Coinbase'in 2 milyar dolarlık cbBTC'yi öne çıkarmak için haksız rekabet yaptığını savunarak dava açtı.

Coinbase wBTC Desteğini Justin Sun Riski Nedeniyle Kesiyor

Coinbase'in bu kararı, wBTC protokolünde yaşanan yönetim değişikliğinden kaynaklanıyor. BitGo'nun ağustos ayındaki kararı, protokolün güvenliği konusunda endişeleri yükseltti. Borsa, özellikle Justin Sun'ın geçmişi nedeniyle bu riski kabul edilemez bulduğunu belirtti.

BiT Global, Coinbase'in bu hamlesinin rekabet hukukuna aykırı olduğunu iddia ediyor. Şirket, Coinbase'in kendi tokenize Bitcoin ürünü cbBTC'yi öne çıkarmak için karalama kampanyası yürüttüğünü düşünüyor.

Coinbase Baş Hukuk Yetkilisi Paul Grewal, BiT Global'in iddialarının asılsız olduğunu ve geçici tedbir talebinin reddedilmesi gerektiğini dile getirdi. Borsanın platformunda wBTC işlemlerinin toplam hacmin yüzde 1'inden az olduğunu belirten Grewal, BiT Global'in zarar iddialarının abartılı olduğunu vurguladı.