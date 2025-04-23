Coinbase yeni fintech üssünü Charlotte\'ta kuruyor

Coinbase, Amerika Birleşik Devletleri genelindeki gelişen fintech yetenek havuzlarından yararlanmak için daha geniş bir stratejinin parçası olarak Kuzey Carolina eyaletindeki Charlotte'ta varlığını genişletiyor. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, Charlotte'un önemli bir finans ve teknoloji merkezi olarak ortaya çıkmasına yanıt olarak bu kararı aldıklarını ve artan müşteri ve uyum taleplerini karşılamak için genişleme açısından ideal bir lokasyon olduğunu vurguladı.

Charlotte Fintech Merkezinde 130 Yeni Pozisyon Açılıyor

Coinbase, Charlotte'ta açacağı yeni fiziksel ofisle birlikte önümüzdeki altı ay içinde Uyum ve Müşteri Desteği alanlarında 130'dan fazla yerel pozisyon için işe alım yapma taahhüdünde bulundu. Bu hamle, Coinbase'in mevcut işgücünü yüzde 27 artırarak sektördeki büyüme stratejisini destekleyecek.

Şirket sözcüsü, Charlotte'un hızla büyüyen bir nüfus ve yüksek vasıflı bir yetenek havuzu sunduğunu belirterek, şehrin Coinbase'in uzun vadeli büyümesini desteklemek için ideal bir ortam sağladığını ifade etti.

Coinbase, 2020'den beri uzaktan çalışmayı öncelikli bir şirket olarak faaliyet gösteriyor. San Francisco ve New York'taki mevcut ofislerine ek olarak Charlotte'ta açılacak yeni ofis, şirketin stratejik noktalarında fiziksel varlığını güçlendirecek.

Şirket sözcüsü "Hala uzaktan çalışma öncelikli bir şirketiz ancak rolün doğası ve müşterilerimiz için nasıl en iyi şekilde hizmet verebileceğimize odaklanmamız nedeniyle küresel olarak ofiste olan bazı rollerimiz var." açıklamasında bulundu.

Sözcü ayrıca, Coinbase çalışanlarının yaklaşık yüzde 95'inin evden, ofisten veya karışık çalışma seçeneğine sahip olduğunu aktardı. "Buradaki daha büyük resim, üst düzey yeteneklerle bulundukları yerde buluşmak için kasıtlı bir hamle yapmamızdır" diye ekledi.

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, Trump yönetiminin kripto yanlısı politikalarının şirketi büyümeye teşvik ettiğini belirtti. Armstrong, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada "Coinbase, ilk 60 gün veya öyle bir sürede gerçekleştirdiği eylemlerin doğrudan bir sonucu olarak bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 1.000 kişiyi işe almayı planlıyor." dedi.

En son verilere göre, 3.772 çalışanı bulunan kripto para borsasının işgücünü yüzde 27 artıracak bu genişleme, Coinbase'in ABD federal banka ruhsatı için başvurmayı düşündüğünü doğruladığı bir döneme denk geliyor.