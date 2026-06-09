Coinbase\'e göre kurumlar Bitcoin düşüşünde panik yapmıyor

Strateji direktörü, pazartesi günü katıldığı bir televizyon programında aile ofislerinin ve ulusal varlık fonlarının indirimli fiyatlardan alım yapmayı sürdürdüğünü aktardı.

D'Agostino, "Bu varlık sınıfını almak için çaba harcayan aile ofisleri ile devlet ve ulusal fonlar, varlığı indirimli alabilmekten mutsuz değil. Onlar bu varlığı 125 bin dolarda çok sevdi, 100 bin dolarda beğendi, 65 bin dolarda ise daha da çok seviyor." ifadesini kullandı.

Bitcoin cuma günü Ekim 2024'ten bu yana ilk kez 59 bin 200 dolara kadar geriledi. Son düşüşle birlikte Bitcoin fiyatı, Ekim 2025'te gördüğü 126 bin doların üzerindeki zirveden yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti.

KURUMSAL TARAF GÜÇLÜ KALMAYI SÜRDÜRÜYOR

D'Agostino, zayıflığa karşın kurumsal piyasa havasının hala güçlü olduğunu savundu ve piyasa altyapısına süren yatırımlara ve dayanıklı ETF sahipliğine dikkat çekti. Yaklaşık 100 milyar dolarlık Bitcoin ETF pozisyonunun korunduğunu belirten D'Agostino, fiyat zirveden yaklaşık yüzde 50 düşerken bireysel ilgide yalnızca yüzde 15 dolayında bir gerileme görüldüğünü kaydetti.

Yorumlar, pazartesi günü yayımlanan bir analist notuyla aynı yöndeydi. Bernstein analistleri Bitcoin'deki gerilemeyi "sıkıcı bir döngü" olarak tanımladı ve spot Bitcoin ETF'lerinden yıl başından bu yana 2,6 milyar dolarlık net çıkışa rağmen varlığın uzun vadeli değer saklama tezinin bozulmadığını ileri sürdü.

D'Agostino, fiyatların düşmeyi sürdürmesi durumunda yüksek kaldıraçlı büyük Bitcoin sahiplerinin zorunlu tasfiyelere itilebileceği yönündeki endişeleri de hafifletti. Kaldıraçla Bitcoin tutan bazı büyük oyuncuların piyasaya girip alımlarını desteklemek için sürekli yeni sermaye getirebildiğini söyleyen strateji direktörü, aşırı kaldıraçlı büyük bir kurumsal oyuncu bilmediğini ekledi.

HAZİNE ŞİRKETLERİ DÜŞÜŞTE ALMAYI SÜRDÜRÜYOR

Bitcoin biriktiren hazine şirketleri çalkantıya rağmen pozisyonlarını büyütmeyi sürdürüyor. Strategy, mayıs sonunda 32 BTC sattığını açıklamasının ardından pazartesi günü yaklaşık 101 milyon dolara 1.550 BTC daha aldığını duyurdu.

Satış, Strategy'nin toplam varlığının çok küçük bir bölümünü oluştursa ve şirketin pozisyonunu ilk kez kırpması olmasa da piyasayı tedirgin etti. Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor mayısta, şirketin piyasayı bu olasılığa alıştırmak için zaman zaman küçük miktarlarda satış yapabileceğini ima etmişti.

D'Agostino, Washington'daki yasama çalışmalarını da sektörün olgunlaştığının bir işareti olarak gösterdi. Coinbase'in de aralarında bulunduğu 200'den fazla dijital varlık şirketi ve kuruluşu, pazartesi günü Senato liderlerine çağrıda bulunarak ABD kripto para piyasa yapısı tasarısı olan CLARITY Yasası'nı genel oylamaya getirmelerini istedi.