DeFi getirileri yükselişe geçiyor

Kripto Para

Merkeziyetsiz finans (DeFi) sektörü, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasındaki olası değişikliklerle birlikte yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Bernstein araştırma firmasının analistleri, Fed'in faiz indirimlerine gitmesi durumunda DeFi getirilerinin yükseleceğini ve bu durumun tüm kripto ekosistemini olumlu etkileyebileceğini öngörüyor. DeFi platformlarında stabil coinler üzerinden elde edilebilecek getirilerin artması, yatırımcıların ilgisini bu alana çekebilir ve kripto kredi piyasalarını canlandırabilir.

Faiz İndirimleri DeFi Ekosistemini Canlandırıyor

DeFi sektörü, global ekonomideki gelişmelerin etkisiyle yeniden canlanma sinyalleri veriyor. Bernstein araştırma firmasının analistleri, ABD'deki olası faiz indirimleriyle birlikte DeFi getirilerinin yükseleceğini ve bu durumun kripto kredi piyasalarını hareketlendirebileceğini belirtiyor.

Aave gibi önde gelen DeFi protokollerinin performansı ve stablecoin piyasasının büyümesi, sektördeki iyimser havayı desteklerken, yatırımcıların ilgisi de bu alana yöneliyor.

Analistler, stablecoin DeFi getirilerinin yüzde 5'in üzerine çıkabileceğini ve ABD doları para piyasası fonlarının sunduğu getirileri geçebileceğini tahmin ediyor. Bu durum, kripto kredi piyasalarını daha da canlandırabilir ve dijital varlık fiyatlarına ivme sağlayabilir.

DeFi'deki toplam kilitli değer (TVL), 2021 zirvesinin yarısında olmasına rağmen 2022 dip seviyesinden iki katına çıkarak 77 milyar dolara ulaştı. Aylık aktif DeFi kullanıcı sayısı ise dip seviyelerinden üç ile dört kat artış gösterdi.

Stablecoinlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 178 milyar dolar ile zirve seviyelere ulaştı. Aylık aktif cüzdan sayısı ise 30 milyon civarında istikrarlı bir seyir sürdürüyor. Bu göstergeler, toparlanmakta olan bir kripto DeFi piyasasına işaret ediyor ve faizler düştükçe daha da hızlanması bekleniyor.

Bernstein, bu trendi yansıtmak için dijital varlık portföyüne Aave tokenını ekledi. Aave üzerindeki toplam borç miktarı, Ocak 2023'teki dip seviyesinden üç kat artış gösterdi ve Aave tokeni son 30 günde Bitcoin (BTC) fiyatları yatay veya düşüş göstermesine rağmen yüzde 23 yükseldi.

Analistler, güçlenen DeFi kredi piyasalarının büyük yatırımcıları ve kurumsal yatırımcıları Ethereum (ETH) ekosistemindeki kripto kredi piyasalarına geri getirebileceğini ve bunun Ethereum'un Bitcoin'e göre düşük performansını tersine çevirebileceğini belirttiler. Analistler "DeFi ve Ethereum'a yeniden odaklanmanın zamanı gelmiş olabilir." diye eklediler.