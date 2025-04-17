Dev kripto para borsası ülkelere Bitcoin rezervi için rehberlik ediyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ulusal kripto stoğu planlarıyla birlikte kriptoya yönelik desteğini artırması, küresel arenada benzer girişimleri tetikledi. Teng, birçok ülkenin bu yöndeki çabalarda ABD'yi takip ettiğini vurguladı. Bu gelişme, Binance'in 2023'te 4,3 milyar dolar ceza ödemesi ve kurucu ortağı Changpeng Zhao'nun hapis cezası almasıyla sonuçlanan ağır yasal sorunların ardından kripto para dünyasındaki konumunu yeniden şekillendirmesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Binance CEO'su: Ülkeler Bitcoin ve Kripto Rezervi İçin Bize başvuruyor

Binance, çeşitli hükümetlere ve egemen varlık fonlarına kendi kripto rezervlerini nasıl oluşturacakları konusunda rehberlik sağlıyor. Kripto para borsası ayrıca ülkelere kripto para birimlerini düzenleyecek yasal çerçevelerin formüle edilmesinde yardımcı oluyor.

Binance CEO'su Richard Teng, görüşme yapılan ülkelerin isimlerini açıklamadı. Ancak şirkete "oldukça çok sayıda" ülkenin danıştığını vurguladı. Bu gelişme, ABD'nin kripto para piyasasına yönelik daha destekleyici tutumu ile aynı döneme denk geliyor.

Trump yönetiminin ulusal bir kripto stoğu oluşturma planları, diğer ülkeleri de benzer adımlar atmaya teşvik ediyor. Teng, birçok ülkeyle karşılaştırıldığında ABD'nin hala bu alanda "çok daha ileride" olduğunu belirtti.

Bu stratejik değişim, Binance'in zorlu bir düzenleyici süreçten geçtiği dönemin ardından geliyor. 2023 yılında şirket, kara para aklama ve yaptırım ihlalleriyle ilgili ABD cezai suçlamalarını kabul etmiş ve 4,3 milyar dolardan fazla ceza ödemişti. Binance kurucusu Changpeng Zhao görevinden ayrılmış ve dört ay hapis yatmıştı.

Wall Street Journal'ın konuya aşina kişileri kaynak göstererek yayınladığı son rapor, Binance yöneticilerinin ABD Hazine yetkililerinden borsanın kara para aklamayla mücadele kurallarına uyumunu denetleyen gözlemcinin kaldırılmasını istediklerini ortaya çıkardı. Ancak bu görüşmelerin sonucu hakkında net bilgi bulunmuyor.