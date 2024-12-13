Erken dönem Bitcoin yatırımcısı varlıkları yüzünden hapse girdi - Son Dakika
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Kripto Para

Erken dönem Bitcoin yatırımcısı varlıkları yüzünden hapse girdi

Erken dönem Bitcoin yatırımcısı varlıkları yüzünden hapse girdi

Teksaslı erken dönem Bitcoin yatırımcısı, 4 milyon dolarlık kripto kazançlarını beyan etmediği için iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bitcoin sahibinin kripto işlemlerini gizleme çabaları yargıyı harekete geçirdi.

13.12.2024 14:17
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Teksas'tan bir Bitcoin yatırımcısı, 4 milyon dolarlık kripto para kazançlarını beyan etmediği için iki yıl hapis cezası aldı. Bu dava, kripto para kazançlarının bildirilmemesi konusunda bir yasal öncül oluşturdu. Yatırımcının, kazançlarını düşük göstermek için maliyet esasını şişirdiği ve vergi kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı.

ABD'de Kripto Para Vergi Kaçakçılığına Emsal Karar

Kripto para dünyasında yaşanan önemli bir gelişme, vergi kaçakçılığı konusunda emsal teşkil edecek bir davayla sonuçlandı. ABD'nin Teksas eyaletinin Austin kentinde yaşayan Frank Richard Ahlgren III, Bitcoin satışlarından elde ettiği geliri eksik beyan etmesi nedeniyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın 12 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre erken dönem Bitcoin yatırımcılarından Ahlgren, 2017-2019 yılları arasında gerçekleştirdiği 3,7 milyon dolarlık kripto para satışını düşük göstermekten suçlu bulundu.

2011'den bu yana Bitcoin yatırımı yapan Ahlgren, 2015 yılında birimin değeri 500 doların altındayken Coinbase platformu üzerinden 1.366 BTC satın aldı. 2017 yılının Ekim ayında yaklaşık 640 Bitcoin'i ortalama 5.807,53 dolar fiyatından satan yatırımcı, elde ettiği 3,7 milyon doları gayrimenkul yatırımlarına yönlendirdi.

Yapılan soruşturmada, Ahlgren'in 2017 yılı federal gelir vergisi beyannamesinde Bitcoin satışlarından elde ettiği gerçek kazancı gizlediği ortaya çıktı. Yatırımcının, Bitcoin'lerin maliyet bedelini olduğundan yüksek göstererek sermaye kazancını düşük beyan ettiği belirlendi.

Ahlgren'in ayrıca 2018 ve 2019 yıllarında toplam 650 bin dolarlık Bitcoin satışını hiç bildirmediği tespit edildi. Adalet Bakanlığı, yatırımcının işlem izlerini gizlemek amacıyla çoklu cüzdan transferleri, kripto karıştırıcılar ve nakit işlemler kullandığını açıkladı.

İç Gelir Servisi'nin Houston Saha Ofisi yetkilileri, kripto para odaklı ilk vergi kaçakçılığı davası olan bu süreçte, Ahlgren'e 2 yıl hapis cezasının yanı sıra 1 yıl denetimli serbestlik ve ABD hükümetine 1,1 milyon dolar tazminat ödeme cezası verildiğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Erken dönem Bitcoin yatırımcısı varlıkları yüzünden hapse girdi - Son Dakika

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