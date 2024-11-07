Fransız yatırımcı Polymarket üzerinden rekor kazanca imza attı - Son Dakika
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Kripto Para

Fransız yatırımcı Polymarket üzerinden rekor kazanca imza attı

Fransız yatırımcı Polymarket üzerinden rekor kazanca imza attı

Blockchain analitik şirketi Chainalysis, "Théo" takma adlı Fransız yatırımcının merkeziyetsiz tahmin platformu Polymarket üzerinden ABD seçim bahislerinde 78,7 milyon dolar kazandığını raporladı. Kripto para balinası geleneksel anketler yerine alternatif anketleri kullanarak bu kazanca ulaştı.

07.11.2024 18:41
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Fransa Ulusal Kumar Otoritesi (ANJ), kripto dünyasında ses getiren bu kazancın ardından Polymarket platformunu incelemeye aldı. Platform ABD seçimleri sürecinde 3,7 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşırken, Fransız yetkililer platformun ülkedeki geleceğini kumar yasaları kapsamında değerlendiriyor.

Polymarket Fransız Regülasyonuyla Karşı Karşıya

Chainalysis verilerine göre Théo'nun fonlama modelleri ve işlem zamanlamaları incelendiğinde, yatırımcının toplam dokuz farklı Polymarket hesabını kontrol ettiği ortaya çıktı. Fransız yatırımcı, Donald Trump'ın başkanlık yarışındaki performansı üzerine yaptığı bahislerle dikkat çekti.

Wall Street Journal'ın haberine göre Théo, geleneksel anketler yerine "Komşularınız kime oy verecek?" sorusuna odaklanan alternatif anketleri değerlendirdi. Bu yaklaşım, Trump'ın beklenenin üzerinde bir performans göstereceğini işaret ediyordu.

Polymarket'in Ekim ayında yaptığı soruşturma, piyasa manipülasyonu iddialarını reddetti. Platform, merkezi olmayan tahmin piyasalarının mevcut tüm bilgileri yansıttığını savundu.

Fransız düzenleyici kurumun platformu incelemeye alması, kripto tabanlı tahmin platformlarının yasal statüsü konusundaki tartışmaları alevlendirdi. ANJ'nin potansiyel yasak kararı, sektörün geleceğini şekillendirebilecek önemli bir adım olarak görülüyor.

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Son Dakika Kripto Para Fransız yatırımcı Polymarket üzerinden rekor kazanca imza attı - Son Dakika

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