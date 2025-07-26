Gemini kurucusu, JPMorgan\'ı kripto düşmanlığıyla suçladı

Tyler Winklevoss, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada Wall Street devi JPMorgan'ın yeni veri erişim politikasını eleştirmesinin ardından intikam aldığını iddia etti. Winklevoss'a göre banka, Gemini'nin Operation ChokePoint 2.0 kapsamında çıkarıldığı müşteri listesine yeniden alım sürecini durdurdu.

Winklevoss JPMorgan'ın Fintech Şirketlerini İflas Ettirmeye Çalıştığını Savunuyor

Anlaşmazlığın kökünde JPMorgan'ın finansal teknoloji şirketlerinden müşteri bankacılık verilerine erişim için ücret talep etme kararı yatıyor. Bloomberg'in ortaya çıkardığı bu politika değişikliği, kripto satın alımlarını kolaylaştıran fintech şirketlerini doğrudan hedef alıyor.

Winklevoss, JPMorgan'ı müşterilerin Plaid gibi üçüncü taraf fintech platformları aracılığıyla bankacılık verilerine ücretsiz erişimini kısıtlamaya çalışmakla suçladı. Plaid, finansal hesapları çeşitli uygulama ve çevrim içi hizmetlere bağlamaya yardımcı olan kritik bir üçüncü taraf servisidir.

Gemini patronu, Jamie Dimon'a doğrudan hitap ederek "Üzgünüm Jamie Dimon, sessiz kalmayacağız. Bu rekabet karşıtı, rant arayışlı davranışı ve fintech ile kripto şirketlerini iflas ettirmeye yönelik ahlaksız girişimi ifşa etmeye devam edeceğiz." dedi.

Gemini'nin JPMorgan ile ilişkisi yıllardır gergin durumda. 2023'te Biden yönetimi döneminde bankanın kârlılık endişelerini gerekçe göstererek borsadan başka bir bankacılık ortağı bulmasını istediği bildirilmişti. Ancak Gemini spekülasyonları yalanlamış ve bankacılık ilişkisinin bozulmadan devam ettiğini açıklamıştı.

Tyler ve Cameron Winklevoss ikizleri kendilerini politik olarak Trump ile aynı safa getirmiş durumda. İkili, 2024'teki Trump'ın seçim kampanyasına yaptıkları Bitcoin bağışları federal yasalar kapsamında izin verilen maksimum miktarı aştığı için iade edilmesini yaşamıştı.