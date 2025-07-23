Goldman Sachs ve BNY tokenize para piyasası fonları sunacak - Son Dakika
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Goldman Sachs ve BNY tokenize para piyasası fonları sunacak

Goldman Sachs ve BNY tokenize para piyasası fonları sunacak
23.07.2025 18:28
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Goldman Sachs ve BNY, kurumsal müşterilerine Blockchain tabanlı tokenize edilmiş para piyasası fonları sunuyor. Bu hamle, stablecoin yasakları sonrası 7/24 mutabakat ve yeni getiri fırsatları sağlıyor.

Finans dünyasının önde gelen kurumlarından Goldman Sachs ve BNY, kurumsal yatırımcılar için tokenize edilmiş para piyasası fonlarına erişim sağlamak üzere bir iş birliği başlattı. Bu girişim, sermaye piyasalarında kesintisiz işlem, gerçek zamanlı mutabakat ve Blockchain tabanlı mülkiyet takibi gibi yeniliklerin önünü açmayı hedefliyor.

Goldman Sachs ve BNY İş Birliğiyle Tokenize Varlıklar Yaygınlaşıyor

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre Goldman Sachs ve BNY, kurumsal yatırımcılara yönelik tokenizasyonlu para piyasası fonları sunma hazırlığında. Bu fonların sahipliği, Goldman Sachs'ın özel Blockchain ağlarına kaydedilecek ve işlemler 7/24 gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilebilecek. BNY, dijitalleşen finans sistemine uyum sağlamak adına ölçeklenebilir ve güvenli çözümler geliştirmeye odaklandıklarını vurguladı.

Söz konusu girişimde BlackRock, Fidelity Investments ve Federated Hermes gibi sektörün önde gelen varlık yöneticileri de yer alıyor. Ayrıca Goldman Sachs ve BNY'nin kendi varlık yönetimi birimleri de projeye katılım sağlıyor.

ABD'de kısa süre önce onaylanan ve stablecoinlere yönelik yeni yasal çerçeve getiren GENIUS Yasası'nın ardından, faiz getiren stablecoinler yasaklanmıştı. Ancak, tokenizasyonlu para piyasası fonları getiri sunmaya devam ederek, hedge fonlar, emeklilik fonları ve büyük şirketler için düşük volatiliteyle nakit yönetiminde yeni bir araç olarak öne çıkıyor.

Moody's'in geçen ay yayımladığı raporda, tokenizasyonlu kısa vadeli fonların 2021'den bu yana 5,7 milyar dolar büyüklüğe ulaştığı ve geleneksel varlık yöneticileri, sigorta şirketleri ile aracı kurumlar arasında ilginin hızla arttığı belirtildi. Bu fonlar genellikle ABD Hazine tahvilleri gibi düşük riskli varlıklarla destekleniyor ve Blockchain üzerinden paylaştırılarak yatırımcılara anlık takas imkânı sunuyor.

Öte yandan, geleneksel piyasa saatlerine bağlı kalmadan Blockchain üzerinde varlık ticaretine olanak tanıyan yenilikçi uygulamalar yaygınlaşıyor. Bu ayın başında Robinhood CEO'su Vlad Tenev, Ethereum uyumlu "Robinhood Chain" projesini tanıtmış, kullanıcıların Blockchain üzerinde doğrudan tokenize edilmiş hisse senedi türevleriyle işlem yapabileceğini açıklamıştı. Piyasa analizlerine göre bu tür gelişmeler, sermaye piyasalarının Blockchain teknolojisiyle daha şeffaf ve kesintisiz hale gelmesini sağlıyor.

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Son Dakika Kripto Para Goldman Sachs ve BNY tokenize para piyasası fonları sunacak - Son Dakika

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