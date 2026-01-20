Güney Kore, 102 milyon dolarlık kripto kara para ağını çökertti - Son Dakika
Güney Kore, 102 milyon dolarlık kripto kara para ağını çökertti

Güney Kore, 102 milyon dolarlık kripto kara para ağını çökertti
20.01.2026 10:56
Güney Kore gümrük yetkilileri, kripto para ve yerel bankacılık sistemini kullanarak 148,9 milyar won (101,7 milyon dolar) işlediği iddia edilen uluslararası bir kara para aklama şebekesini deşifre etti.

Kore Gümrük Servisi (KCS), kısa bir süre önce yaptığı açıklamada üç kişiyi Döviz İşlemleri Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle savcılığa sevk ettiğini duyurdu. Konu hakkında bilgi sahibi kişilerin aktardığına göre şebeke, Eylül 2021'den Haziran 2025'e kadar faaliyetlerini sürdürdü.

FONLAR ESTETİK AMELİYAT VE ÖĞRENİM ÜCRETİ OLARAK GÖSTERİLMİŞ

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, şüphelilerin fonları estetik ameliyat veya okul ücreti gibi meşru giderler kılığında transfer ettiğini ortaya koydu. Denetimleri atlatmak için farklı ülkelerde kripto para satın alan şüpheliler, bu varlıkları Güney Kore'deki cüzdanlara aktarıp yerel para birimine çevirdikten sonra çok sayıda banka hesabına dağıttı.

Operasyon, Güney Koreli yetkililerin yasadışı döviz faaliyetlerine yönelik denetimlerini sıkılaştırdığı bir dönemde gerçekleşti. KCS, 13 Ocak'ta döviz kuru istikrarını tehdit edebilecek yeraltı para borsası operasyonlarına karşı yıl boyu sürecek "yoğun denetimler" başlatacağını duyurmuştu.

Baskı operasyonu, Güney Kore'nin döviz akışlarındaki tutarsızlıkların genişlediği bir dönemde hayata geçirildi. KCS'nin geçen hafta yayımladığı açıklamaya göre bankalar aracılığıyla gerçekleştirilen ticari gelirler ile gümrüğe bildirilen mal değerleri arasındaki fark 2025'te yaklaşık 290 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, son beş yılın en yüksek seviyesini temsil ediyor ve yasadışı sermaye hareketlerine ilişkin endişeleri artırıyor.

KCS ayrıca 2025'te belirli bir sektöre yönelik yürütülen ayrı bir döviz denetiminde, incelenen şirketlerin yüzde 97'sinin toplamda 2,2 trilyon won tutarında yasadışı işlem yaptığını tespit ettiğini bildirdi.

