İsrail bağlantılı şebeke kripto dolandırıcıları binlerce kişiyi mağdur etti

Kripto Para

Organize suç şebekesi yaşlı ve savunmasız bireyleri hedef alarak, sahte elmas ve kripto para yatırım planlarıyla yatırımcıları mağdur etti. Futbol kulüplerini de oyuncu menajerliği kimliğiyle kandıran şüpheliler, yaklaşık 60.000 euro ele geçirdi.

Organize Şebeke 19 Ülkede Para Akladı

İsrail merkezli olduğu belirlenen şebeke, 2016-2018 yılları arasında faaliyet gösterdi. Dolandırıcılar, sahte web siteleri üzerinden yüksek getiri vaatleriyle yatırımcıları etkiledi. Mağdurlardan biri, sözde elmas tasarruf planında 400.000 euro kaybetti.

Çalınan fonlar 19 ülkede açılan 199 banka hesabı üzerinden aklandı. Bu durum, yetkililerin para izini sürmesini zorlaştırdı.

Şimdiye kadar ele geçirilen 2,8 milyon euro, mağdurların zararını karşılamak için kullanılacak. Bir ay sürmesi beklenen davada 850 mağdur yasal olarak temsil ediliyor.