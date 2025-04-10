Jack Dorsey'den Signal'e Bitcoin çağrısı - Son Dakika
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Kripto Para

Jack Dorsey'den Signal'e Bitcoin çağrısı

Jack Dorsey\'den Signal\'e Bitcoin çağrısı

Eski Twitter CEO'su Jack Dorsey, Signal mesajlaşma uygulamasının eşler arası ödemeler için Bitcoin entegrasyonu yapmasını istiyor. Dorsey'in bu çağrısı, Bitcoin'i günlük ödemelerde kullanılabilecek işlevsel bir sistem olarak konumlandırma çabasının parçası. Signal şu anda Sentz (eski adıyla MobileCoin) ile entegre çalışıyor.

10.04.2025 15:24
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Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Jack Dorsey, güvenli mesajlaşma uygulaması Signal'ın eşler arası ödemeler için Bitcoin entegrasyonu yapması gerektiğini savunuyor. Eski Twitter CEO'su, bu görüşünü sosyal medya üzerinden paylaşarak geniş yankı uyandırdı. Bu hamle, Signal'ın kripto stratejisini alternatif dijital paralardan Bitcoin'e yönlendirebilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Signal Uygulamasında Kripto Para Stratejisi Değişebilir

Jack Dorsey, Signal mesajlaşma uygulamasının eşler arası (P2P) ödemeler için Bitcoin entegrasyonunu sağlamasını istiyor. Eski Twitter CEO'su, popüler güvenli mesajlaşma uygulamasının kripto para stratejisini alternatif dijital paralardan uzaklaştırıp Bitcoin'e yönlendirmeyi amaçlıyor.

Dorsey, 9 Nisan'da sosyal medya platformu X üzerinden "Signal, P2P ödemeleri için Bitcoin kullanmalı." açıklamasını yaptı. Bu paylaşım, Bitcoin geliştiricisi Calle'nin Bitcoin'in Signal'in özel iletişim yaklaşımıyla mükemmel bir uyum sağlayacağını belirten gönderisine yanıt olarak geldi.

Kripto para sektörünün önde gelen isimlerinden ve eski PayPal başkanı David Marcus da benzer görüşleri destekleyerek "işlem yapmayan tüm uygulamaların Bitcoin'e bağlanması gerektiğini" ifade etti. Dorsey'in bu çağrısı, Bitcoin'i sadece değer saklama aracı olarak değil, günlük ödemelerde kullanılabilecek işlevsel bir sistem olarak konumlandırma çabasının bir parçası.

2014 yılında kurulan Signal, anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar için açık kaynaklı ve uçtan uca şifrelenmiş bir mesajlaşma platformu olarak biliniyor. Uygulama şu anda, Kasım 2023'te Sentz adını alan, önceden MobileCoin (MTCN) olarak bilinen gizlilik odaklı ERC-20 token ile ödeme işlemleri sunuyor.

Sentz, 2017'de Josh Goldbard ve Shane Glyn tarafından "hızlı, özel ve kullanımı kolay bir kripto para" geliştirmek amacıyla kuruldu. BlockTower Capital ve Coinbase Ventures gibi sektörün önde gelen yatırımcıları tarafından desteklenen şirket, Signal ile önemli bir entegrasyon anlaşması yapmıştı.

Signal, 2021 yılında MobileCoin entegrasyonu nedeniyle ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Kullanıcılar ve sektör uzmanları, Signal'in kurucuları ile MTCN arasındaki olası bağlantılar, kripto paranın ihraç sürecindeki belirsizlikler ve ortaklık duyurusunun zamanlamasına ilişkin şüpheleri dile getirmişti. Buna rağmen uygulama, MobileCoin'i tek ödeme seçeneği olarak desteklemeye devam ediyor.

Bitcoin'in anonim yaratıcısı Satoshi Nakamoto, kripto parayı temel olarak eşler arası ödemeler için tasarlamıştı. Buna rağmen, Signal gibi sosyal medya uygulamaları genellikle alternatif kripto paraları tercih ettiler. Örneğin, şu anda Bitcoin kullanımını savunan David Marcus, daha önce Meta (eski adıyla Facebook) bünyesinde başlangıçta Libra olarak bilinen ve sonradan başarısız olan özel bir kripto para projesi yönetmişti.

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Son Dakika Kripto Para Jack Dorsey'den Signal'e Bitcoin çağrısı - Son Dakika

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