Kripto devleri harekete geçti: Sektörü bitirebilir - Son Dakika
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Kripto devleri harekete geçti: Sektörü bitirebilir

Kripto devleri harekete geçti: Sektörü bitirebilir

Kripto sektöründen 34 firma, Adalet Bakanlığı'nın para transferi yasalarını yorumlamasına karşı Kongre'ye mektup gönderdi. DeFi Eğitim Fonu öncülüğündeki girişim, DOJ'un tutumunun tüm Blockchain geliştiricilerini potansiyel suçlu konumuna düşürdüğünü ve ABD'de yenilikçiliği tehdit ettiğini vurguluyor.

27.03.2025 15:40
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Amerika'nın önde gelen kripto para şirketleri, Adalet Bakanlığı'nın yazılım geliştiricilerine yönelik yasal yorumlarına karşı seslerini yükseltti. Coinbase ve Kraken gibi devlerin de aralarında bulunduğu 34 firma, DOJ'un Tornado Cash geliştiricilerini suçlamak için kullandığı yasal çerçevenin tüm sektörü tehdit ettiğini belirtiyor. Bakanlık ile Mali Suçları Uygulama Ağı arasındaki yorum farklılıklarının acilen giderilmesi gerektiğini savunan grup, Kongre'den harekete geçmesini talep ediyor.

Kripto Endüstrisi DOJ'un Tartışmalı Yasal Yorumuna Karşı Birleşti

Kripto sektöründen bir grup firma, Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) Tornado Cash geliştiricilerine karşı kullandığı para transferi yasalarının yorumlanmasına itiraz etti. 34 kripto şirketi ve savunucu grubun imzaladığı 26 Mart tarihli mektup, Senato Bankacılık Komitesi ve diğer yasama organlarına gönderildi.

DeFi Eğitim Fonu öncülüğünde hazırlanan ve Kraken ile Coinbase gibi büyük şirketlerin imza attığı metinde, DOJ'un yasa yorumunun "eşi benzeri görülmemiş ve aşırı geniş" olduğu vurgulanıyor. Yazılım geliştiricilerinin para transferi lisansı olmadan çalışmasını suç kabul eden bu yorumun, "esasen her Blockchain geliştiricisinin bir suçlu olarak yargılanabileceği" anlamına geldiği belirtiliyor.

Kripto koalisyonu, Bakanlığın bu pozisyonunu ilk kez Ağustos 2023'te, Tornado Cash geliştiricileri Roman Storm ve Roman Semenov'a kara para aklama suçlamalarını yöneltirken ortaya koyduğunu ifade ediyor. Kefaletle serbest bırakılan Storm suçsuz olduğunu savunurken, Rus vatandaşı Semenov firari durumda bulunuyor.

DOJ, benzer bir yaklaşımla Samourai Wallet'ın kurucu ortakları Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill'e de suçlamalar yöneltti. Her iki isim de suçlamaları reddediyor.

Mektupta dikkat çekilen bir diğer nokta, iki farklı yasa bölümü arasındaki ilişki. ABD Kanunu Başlık 31, Bölüm 5330 kısmı kimin lisanslı olması gerektiğini tanımlarken, ABD Kanunu Başlık 18, Bölüm 1960 ise lisanssız çalışmayı suç olarak belirliyor. Hazine'nin Mali Suçları Uygulama Ağı'nın (FinCEN) 2019 tarihli kılavuzunda, "bir yazılım geliştiricisi müşteri fonları üzerinde hiçbir zaman mülkiyet veya kontrol elde etmezse, bu geliştirici bir 'para aktarma işi' yürütmemektedir" açıklaması yer alıyor.

Sektör temsilcileri, DOJ'un bu konudaki tutumunun FinCEN'in rehberliğiyle çeliştiğine dikkat çekiyor. Mektupta, "iki ayrı ABD devlet kurumunun 'para aktarımı' konusunda birbiriyle çelişen yorumlara sahip olduğu, bunun da yasalara saygılı sektör katılımcıları ve yenilikçiler için belirsiz ve adaletsiz bir durum yarattığı" ifade ediliyor.

Kripto firmaları, DOJ'un yorumunun ele alınmaması durumunda, gözetim altında olmayan yazılım geliştiricilerinin cezai sorumluluğa maruz kalacağı uyarısında bulunuyor. Mektupta, "Geliştiriciler arasında oluşan bu son derece haklı korkunun, ABD'de bu teknolojilerin geliştirilmesini etkili bir şekilde sona erdireceği" değerlendirmesi yapılıyor.

Konuyla ilgili Ocak ayında kripto savunuculuk grubu Coin Center'ın üyesi Michael Lewellen, Başsavcı Merrick Garland'a dava açmıştı. Lewellen, gözaltında tutulmayan yazılımı serbest bırakma planının yasal ilan edilmesini ve DOJ'un para aktarma yasalarını yorumlamasının "Anayasa'nın izin verdiğinin ötesine" genişletildiğini iddia etmişti.

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Son Dakika Kripto Para Kripto devleri harekete geçti: Sektörü bitirebilir - Son Dakika

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