Kripto para borsası Coinbase CEO'sundan SEC'e eleştiri - Son Dakika
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Kripto para borsası Coinbase CEO'sundan SEC'e eleştiri

Kripto para borsası Coinbase CEO\'sundan SEC\'e eleştiri

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, SEC'in kripto para endüstrisine yönelik politikalarını eleştirerek gelecek başkandan kapsamlı bir reform talep bekliyor. CEO, kurumun çelişkili açıklamalarını ve tutarsız yaklaşımlarını belgeleriyle ortaya koyarken temelsiz davaların geri çekilmesi gerektiğini vurguluyor.

29.10.2024 15:37
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Kripto para dünyası ABD'deki başkanlık seçimlerini ve SEC başkanlığındaki olası değişimi yakından takip ediyor. Eski başkan Donald Trump'ın, seçimi kazanması halinde mevcut SEC başkanı Gary Gensler'i görevden alacağını açıklaması, sektörde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Kripto Sektöründe Reform Talebi

Brian Armstrong SEC'in yıllar içindeki tutarsız ifadelerini derleyen bir rapor yayımladı. Rapor, kurumun Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi dijital varlıkların yasal statüsü ve kripto borsalarının düzenlenmesi konusundaki çelişkili tutumunu ortaya koyuyor.

Trump yönetiminde SEC başkanlığı için Robinhood baş hukuk sorumlusu Dan Gallagher öne çıkan isimler arasında yer alıyor. 2011-2015 yılları arasında SEC komisyonu üyeliği yapan Gallagher'ın yanı sıra eski SEC Genel Danışmanı Robert Stebbins ve komisyon üyesi Hester Peirce de potansiyel adaylar arasında bulunuyor.

Armstrong, Massachusetts'teki kripto yatırımcılarına Elizabeth Warren'ın "SEC Başkanı Gary Gensler'e işini veren kişi" olduğunu hatırlatıyor. Warren'ın Gensler'i Amerika'daki kripto endüstrisini engellemek için teşvik ettiğini iddia eden Armstrong, kripto dostu Senato adaylarını destekliyor.

Donald Trump 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, yeniden seçilmesi durumunda Gensler'i ilk günden görevden alacağını ve "geleceği engellemek değil, inşa etmek" gerektiğine inanan bir başkan atayacağını açıkladı.

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Son Dakika Kripto Para Kripto para borsası Coinbase CEO'sundan SEC'e eleştiri - Son Dakika

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