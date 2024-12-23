Kripto para dünyasında dev iş birliği: BlackRock ve Frax güçlerini birleştiriyor - Son Dakika
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Kripto para dünyasında dev iş birliği: BlackRock ve Frax güçlerini birleştiriyor

Kripto para dünyasında dev iş birliği: BlackRock ve Frax güçlerini birleştiriyor

Merkeziyetsiz stablecoin protokolü Frax Finance, yeniden piyasaya süreceği Frax USD stablecoini için BlackRock'ın BUIDL tokenını teminat olarak kullanmaya hazırlanıyor. Securitize Markets tarafından sunulan yönetişim önerisi, 530 milyon dolar değerindeki BUIDL tokenının Frax USD rezervlerine eklenmesini öngörüyor.

23.12.2024 12:28
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Kripto para ekosisteminin önde gelen merkeziyetsiz stablecoin protokollerinden Frax Finance, yeni dönemde geleneksel finans dünyasının dev kurumu BlackRock ile güçlerini birleştiriyor. Frax USD stablecoini, BlackRock'ın kısa vadeli ABD Hazine bonolarına yatırım yapan BUIDL tokenı ile desteklenecek. Bu stratejik ortaklık, DeFi sektörünün kurumsal finans dünyasıyla entegrasyonunda yeni bir sayfa açıyor.

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Securitize Markets'ın sunduğu yönetişim önerisi, Frax ekosistemi için stratejik bir dönüm noktasını işaret ediyor. BUIDL tokenının Frax USD teminatına eklenmesi, stablecoinin güvenilirliğini ve istikrarını artıracak.

Yeni sistemde, "emanetçi kurumlar" olarak adlandırılan ve varlık sahiplerinin Frax USD'yi basıp kullanabilmelerini sağlayan bir mekanizma bulunuyor. Bu mekanizma sayesinde, BlackRock'ta KYC sürecini tamamlamış kullanıcılar, BUIDL tokenı ile Frax USD arasında 1:1 oranında dönüşüm yapabilecek.

Frax ekosistemi aynı zamanda Superstate ile de iş birliği planlıyor. Superstate'in USTB Hazine bonoları ve USCC kripto-carry fonu da Frax USD için potansiyel teminat varlıkları olarak değerlendiriliyor. Superstate'in ABD Hazine bonoları (USTB) ve kripto varlık yatırım fonu (USCC) da Frax USD için potansiyel teminat varlıkları olarak değerlendiriliyor. Bu fonlar için sırasıyla 100 milyon dolar ve 20 milyon dolarlık tahsisat öngörülüyor.

Frax kurucusu Sam Kazemian'a göre yeni Frax USD projesi Paxos ortaklığı sayesinde fiat para birimine doğrudan dönüşüm imkanı da sağlayacak. Protokol ayrıca ABD Merkez Bankası'nın sunduğu finansal hizmetlere doğrudan erişim elde etmeyi de planlıyor.

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Son Dakika Kripto Para Kripto para dünyasında dev iş birliği: BlackRock ve Frax güçlerini birleştiriyor - Son Dakika

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