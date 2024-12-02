Kripto para piyasalarında muhteşem kasım rüzgarı - Son Dakika
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Kripto para piyasalarında muhteşem kasım rüzgarı

Kripto para piyasalarında muhteşem kasım rüzgarı

Küresel spot kripto borsalarındaki aylık işlem hacmi, Kasım ayında son iki yılın en yüksek seviyesi olan 2,71 trilyon dolara ulaştı. Kripto dostu politikalarıyla Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi ve SEC Başkanı Gary Gensler'ın görevden ayrılacağını açıklaması, piyasaları hareketlendirdi. Bitcoin (BTC) fiyatı 99.635 dolar seviyesine kadar tırmandı.

02.12.2024 14:22
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Kasım ayı, kripto para ekosisteminde önemli değişimlere sahne oldu. Binance, 986 milyar dolarlık işlem hacmiyle toplam piyasanın yüzde 36'sını oluşturdu. Crypto.com, Upbit ve Bybit gibi diğer büyük borsalar da her biri 200 milyar doları aşan işlem hacimleriyle dikkat çekti.

Trump Zaferi Sonrası Kripto Para Varlıklar Tarihi Zirvede

Kripto para pazarı Kasım ayında tarihi bir dönüm noktasını geride bıraktı. Spot işlem hacmindeki artış, bir önceki ayın iki katından fazlasına ulaştı. Bitcoin ve Ethereum vadeli işlem hacimleri de benzer bir yükseliş gösterdi.

Siyasi gelişmeler kripto varlıkların değer kazanmasında önemli rol oynadı. Trump'ın seçim zaferi ve Gensler'ın ayrılık kararı, yatırımcı güvenini artırdı.

GMCI 30 endeksi yüzde 62,3'lük bir artış kaydetti. Solana (SOL) da bu süreçte yeni bir zirve test etti. Piyasa uzmanları, kripto varlıklara yönelik ilginin artarak devam edeceğini öngörüyor.

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