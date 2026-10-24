Kriptoda haftalık özet: Bitcoin kazançlarını koruyamadı

Kripto piyasası, 19-23 Ekim işlem haftasında toparlanma denemesiyle satış baskısını peş peşe yaşadı. Önceki haftanın 80 bin dolar altındaki seviyelerinden uzaklaşan Bitcoin, çarşamba günü yaklaşık 85 bin doları sınadı. Ardından kazançlarının önemli bölümünü geri vererek cuma günü yeniden 81 bin dolar çevresine çekildi.

Petrol fiyatlarının yükselmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni askerî adım ihtimalini gündemde tutması, riskli varlıklardaki tedirginliğe eşlik etti. Bitcoin'in toparlanması, yaklaşan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde kalıcı bir yükselişe dönüşmedi.

ETF'LERDE GİRİŞ SERİSİ BOZULDU

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden 22 Ekim'de net 635,49 milyon dolar çıktı. Böylece yaklaşık 1,08 milyar dolar giriş sağlayan üç günlük seri sona erdi. SoSoValue verilerine göre ekim ayının toplam akışı da yaklaşık 174,5 milyon dolar eksiye döndü.

Fiyatlardaki zayıflamaya rağmen kurumsal alımlar sürdü. Strategy haftanın başında 267 BTC, Strive ise 1.223 BTC aldığını duyurdu. Bu alımlar, piyasadaki genel satış baskısının ortadan kalkmasına yetmedi.

STABLECOİN KURALLARI NETLEŞTİ

ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), GENIUS Yasası kapsamında kendi yetki alanına giren stablecoin faaliyetlerine ilişkin nihai düzenlemeyi yayımladı. Rezervler, geri ödeme, saklama, risk yönetimi ve denetim şartlarını kapsayan kurallar 18 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Kara para aklamayla mücadele ve yaptırım hükümleri ise Hazine Bakanlığıyla koordinasyon içinde ayrı bir düzenlemeyle ele alınacak. Bu nedenle açıklanan metin, stablecoinlerle ilgili bütün düzenleme çalışmalarının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

SOLANA GÜNCELLENDİ, ETHEREUM TESTİ ERTELENDİ

Solana, Alpenglow güncellemesini ana ağda devreye aldı. Yeni sistem, işlemlerin kesinleşme süresini yaklaşık 150 milisaniyeye indirmeyi hedefliyor. Güncelleme, ağın mutabakat mekanizmasını değiştirirken işlem ücretlerinin ve uygulamaların çalışma biçiminin değişmediği belirtildi.

Ethereum'da ise Glamsterdam güncellemesinin Hoodi test ağında 26 Ekim için planlanan uygulaması ertelendi. Geliştiriciler, EIP-8037'nin mevcut akıllı sözleşmelerle etkileşiminden doğabilecek riskleri incelemeye aldı. Yeni test tarihi açıklanmadı.

Haftanın şirket gündeminde Visa'nın Fireblocks'u yaklaşık 2,5 milyar dolara satın almak için görüştüğü iddiası da yer aldı. Fireblocks haberi yalanlarken Visa yorum yapmadı. Böylece gündeme gelen satın alma, doğrulanmış bir anlaşmaya dönüşmedi.

Yeni haftada piyasaların izleyeceği başlıca gelişmelerden biri Fed'in 27-28 Ekim toplantısı olacak. Faiz kararı 28 Ekim'de açıklanacak.