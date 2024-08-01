Libra kurucusu desteklediği başkan adayını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Libra kurucusu desteklediği başkan adayını açıkladı

Libra kurucusu desteklediği başkan adayını açıkladı

Facebook ve pek çok dev şirket tarafından desteklenen stablecoin projesi Libra'nın kurucusu David Marcus, politik arenada dikkat çekici bir dönüş yaptığını açıkladı. Cumhuriyetçi parti ve özellikle Donald Trump'a desteğini ilan eden Marcus, geçmişteki Demokrat bağlılığından neden vazgeçtiğini detaylandırdı. Bu değişim, teknoloji ve politika dünyasında geniş çapta tartışmaları beraberinde getirdi.

01.08.2024 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Facebook'un kripto para projesi Libra'nın kurucusu David Marcus, ABD'deki yaklaşan seçimlerde eski ABD Başkanı Donald Trump'a desteğini açıkladı. Teknoloji dünyasından gelen bu beklenmedik destek, kripto para sektörünün siyasetteki artan etkisini gözler önüne serdi. Marcus'un açıklamaları, siyasi görüşlerindeki değişimi vurgularken, Cumhuriyetçi Parti'nin kripto dostu politikalarına dikkat çekti.

Libra Kurucusu Trump Desteğini Duyurdu

Meta'nın (eski adıyla Facebook) kripto para girişimi Libra'nın kurucusu David Marcus, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşan seçimlerde eski Başkan Donald Trump'a desteğini açıkladı. Marcus, X platformunda yaptığı paylaşımda siyasi görüşlerinin zaman içinde evrildiğini belirtti.

Libra projesinin tanıtımından sonra Marcus, Cumhuriyetçilerin projeyi daha iyi anladığını gözlemlediğini ifade etmişti. Marcus açıklamasında, "Başlarda Demokratların halk yararına çalıştığını düşünüyordum. Ancak zamanla Cumhuriyetçilerin seçmenlerini daha iyi dinlediğini, Demokratların ise güç odaklı hareket ettiğini fark ettim." dedi.

Marcus'un bu çıkışı, teknoloji devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk tarafından da destek gördü. Hatırlanacağı üzere, sonradan Diem adını alan Libra projesi, Meta ile bağlantısı nedeniyle düzenleyici kurumlarla uzun süre anlaşmazlık yaşamış ve 2022'de sonlandırılmıştı.

Kripto paraların ABD siyasetindeki etkisi giderek artıyor. Cumhuriyetçi Parti, 2024 seçim manifestosunda kripto endüstrisine açık destek verirken, Demokrat aday adayı Kamala Harris'in ekibi de sektöre yönelik yeni adımlar atmaya başladı.

Marcus açıklamasının devamında, "Amerika'nın ABD Anayasası'na, iş dünyasına ve Bitcoin'e destek veren bir başkana ihtiyacı var. İnovasyonu, yasal göçü, ifade özgürlüğünü ve liyakati savunan; yasadışı göçe, gereksiz savaşlara ve ABD değerlerine karşı çıkan unsurlara karşı duran bir lider gerekiyor." ifadelerini kullandı. Marcus'a göre bu değerler, Trump'ın siyasi vizyonuyla örtüşüyor.

Cumhuriyetçi Parti, Donald Trump, David Marcus, Kripto Para, Elon Musk, Facebook, Bitcoin, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Libra kurucusu desteklediği başkan adayını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
11:23 YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan’dan Anıtkabir ziyareti İşte Özel Defter’e düştüğü çarpıcı not YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not
11:04 Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum
09:03 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
10:33 Urla’daki yangın ormanı küle çevirdi Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in evi alevlerin arasında kaldı Urla'daki yangın ormanı küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
08:24 Haniye için ilk tören Tahran’da yapıldı On binlerce kişi “İsrail ve ABD’ye ölüm“ sloganları attı Haniye için ilk tören Tahran'da yapıldı! On binlerce kişi "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı
08:17 Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor
00:59 AYM kararı sonrası Özel’den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir AYM kararı sonrası Özel'den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 12:52:56. #1.11#
SON DAKİKA: Libra kurucusu desteklediği başkan adayını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement