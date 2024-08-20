Mango Markets cephesinde önemli SEC oylaması tamamlandı - Son Dakika
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Kripto Para

Mango Markets cephesinde önemli SEC oylaması tamamlandı

Mango Markets cephesinde önemli SEC oylaması tamamlandı

Solana tabanlı DeFi platformu Mango Markets, 2022'deki büyük saldırının ardından SEC ile uzlaşma arayışına girdi. Platform, 223 bin dolar ceza ödemeyi ve MNGO tokenlarını imha etmeyi içeren bir anlaşma önerisini oylamaya sundu.

20.08.2024 17:28
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Solana tabanlı DeFi platformu Mango Markets, Avraham Eisenberg tarafından gerçekleştirilen 110 milyon dolarlık dolandırıcılık olayının ardından Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile uzlaşma yoluna gitmeye karar verdi. Mango DAO, platformun ABD menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği iddialarını çözmek için SEC'e 223.228 dolarlık bir para cezası ödemeyi kabul etti. Bu oylama, Mango Markets için yeni bir başlangıç olabilirken, MNGO tokenlarının sonunu da getiriyor.

Mango Markets Yeniden Yapılanıyor SEC Anlaşmasıyla Yeni Dönem Başlıyor

2022'de büyük bir saldırıya uğrayan Solana tabanlı DeFi platformu Mango Markets, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile masaya oturdu. SEC'in platformu menkul kıymet yasalarını ihlal etmekle suçlaması üzerine başlayan görüşmeler, ilginç bir sonuca vardı.

Mango DAO, yönetim mekanizması olarak önemli bir karar almak üzere harekete geçti. Üyeler, SEC'e 223.228 dolar ceza ödenmesi, MNGO tokenlarının imha edilmesi ve borsalardan çekilmesi konusunda oy kullandı. Pazartesi günü başlayan oylama süreci, beklenmedik bir şekilde oy birliğiyle sonuçlandı. Toplam 106.717.813 oy, önerinin kabulü yönünde kullanıldı.

Bu uzlaşma, SEC'in iddialarını mahkemeye taşımadan çözüme kavuşturma amacı taşıyor. Söz konusu uzlaşmada dikkat çekici olan, anlaşmanın herhangi bir suç kabulü veya reddi içermemesi.

Olayın perde arkasında, 2022 yılında Avraham Eisenberg'in platformdan 110 milyon doların üzerinde fon çekmesi yatıyor. Bu olay, zaten düzenleyici kurumların radarında olan Mango Markets'ı daha da zor bir duruma soktu. Adalet Bakanlığı ve Emtia ve Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) da platforma yönelik incelemelerinin sürdüğü belirtiliyor olsa da bu soruşturmalar son uzlaşma teklifinde yer almadı.

Bir zamanlar Solana ekosisteminin parlayan yıldızı olan Mango, Eisenberg vakasından sonra ciddi bir itibar kaybı yaşadı. Eisenberg'in avukatları müvekkillerinin yasal sınırlar içinde hareket ettiğini iddia etse de mahkeme bu savunmayı kabul etmedi. Eisenberg emtia dolandırıcılığı ve manipülasyon suçundan hüküm giydi.

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Son Dakika Kripto Para Mango Markets cephesinde önemli SEC oylaması tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mango Markets cephesinde önemli SEC oylaması tamamlandı - Son Dakika
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