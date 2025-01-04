Merkeziyetsiz tahmin platformu Polymarket işlem hacminde rekor kırdı - Son Dakika
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Kripto Para

Merkeziyetsiz tahmin platformu Polymarket işlem hacminde rekor kırdı

Merkeziyetsiz tahmin platformu Polymarket işlem hacminde rekor kırdı

Kripto dünyasının önde gelen tahmin platformlarından Polymarket, 2024 yılında dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Platform, ocak ayında 54 milyon dolar olan aylık işlem hacmini kasım ayında 2,6 milyar dolara yükseltti. Bu rakam, yıl içinde yaklaşık 48 katlık bir artışa işaret ediyor.

04.01.2025 12:53
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Polymarket, toplam işlem hacmini 9 milyar dolara yükseltti ve aktif kullanıcı sayısını 314 bine ulaştırdı. Özellikle ABD seçimleri döneminde 510 milyon dolarlık rekor açık pozisyona erişti.

Polymarket 314 Bin Aktif Kullanıcıya Ulaştı

Polymarket'in büyüme hikayesi 2024 yılı boyunca istikrarlı bir şekilde devam etti. Platform, aylık ortalama yüzde 66,5'lik büyüme oranıyla sektörde öne çıktı. Aktif yatırımcı sayısındaki artış da benzer bir trend izledi.

Platform için en önemli dönüm noktası ABD seçimleri döneminde yaşandı. Polymarket bu dönemde 510 milyon dolarlık açık pozisyon değerine ulaştı. Bu rekor seviye, Polymarket'in potansiyelini net bir şekilde ortaya koydu.

Seçim sonrası dönemde platform, politik bahislerden spor tahminlerine doğru stratejik bir geçiş yaptı. Bu değişim, daha kısa vadeli ve sık işlemlerle karakterize olan yeni bir iş modeline geçişi işaret ediyor.

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