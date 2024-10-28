Milyarlarca dolarla tarih yazıldı: Kripto para yatırımları rekor kırdı

Kripto Para

Milyonların gözü Erdoğan\'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

Dijital varlık yatırımları 2024 yılında rekor bir artış gösterdi. Ekim ayı itibarıyla toplam girişlerin 27 milyar dolara ulaşması, yatırımcıların bu alana olan ilgisinin arttığını gözler önüne seriyor. ABD'deki başkanlık seçimlerine dair iyimserlikle desteklenen piyasa atmosferi, özellikle Bitcoin yatırımlarında gözle görülür bir yükselişe neden oldu.

Bitcoin ve Kripto Varlıklar Yatırımcıların Yeni Gözdesi

Dijital varlık piyasaları, 2024 yılında benzeri görülmemiş bir büyüme kaydetti. Ekim ayına gelindiğinde, sektördeki yatırım ürünlerine yapılan toplam giriş hacmi 27 milyar dolara ulaşarak, 2021'deki toplam rakamın üç katını aştı.

ABD'deki siyasi atmosferin yarattığı olumlu hava, yatırımcıların kripto varlıklara olan ilgisini artırdı. Özellikle Ekim ayının son haftasında Bitcoin odaklı yatırım araçları 901 milyon dolarlık net girişle dikkat çekti. CoinShares'in yayınladığı verilere göre Bitcoin yatırımları 920 milyon dolara yükselirken, kısa vadeli Bitcoin pozisyonlarından 1,3 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.

Ethereum cephesinde ise tablo farklı seyretti. 35 milyon dolarlık çıkışla son dönemin en zayıf performansını sergileyen Ethereum'un aksine, Solana 10,9 milyon dolarlık giriş almayı başardı. Çoklu varlık içeren yatırım ürünleri de 2,1 milyon dolarlık girişle ilgi gördü.

Küresel piyasada ABD'nin hakimiyeti belirgin şekilde öne çıktı. Amerikan merkezli yatırım ürünleri 906 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşarak aslan payını aldı. Ülkedeki Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin varlığı, bu büyümeyi destekleyen önemli faktörler arasında yer aldı.

Diğer ülkelerde ise tablo daha durağan seyretti. Almanya 14,7 milyon dolar ve İsviçre 9,2 milyon dolarlık giriş kaydederken, Kanada'da 10,1 milyon, Brezilya'da 3,6 milyon ve Hong Kong'da 2,7 milyon dolarlık çıkış gözlemlendi.

CoinShares'in değerlendirmesine göre ABD'deki yatırım artışının arkasında, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın, Demokrat aday Kamala Harris karşısındaki anket sonuçlarının yarattığı iyimserlik yatıyor. Bu gelişme, seçim sürecinde kripto varlık piyasalarına duyulan güvenin arttığına işaret ediyor.