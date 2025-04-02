Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi - Son Dakika
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Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi

Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi

Tron kurucusu Justin Sun, 8,5 milyar dolarlık servetiyle Forbes 2025 Milyarderler Listesi'ne 353. sıradan girdi. Kripto sektöründen listeye giren 16 ismin toplam serveti 164 milyar doları aşarken, eski Binance CEO'su CZ 62,9 milyar dolarla zirvedeki yerini koruyor. Tether'den dört yönetici de listede yer aldı.

02.04.2025 20:07
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Forbes'un 2025 Dünya Milyarderler Listesi, kripto sektörünün dikkat çeken isimlerinden Tron kurucusu Justin Sun'ı da ağırlıyor. 8,5 milyar dolarlık servetiyle listeye 353. sıradan giriş yapan Sun, bu prestijli listedeki 16. kripto patronu oldu. Kripto dünyasının en zengin ismi ise 62,9 milyar dolarla eski Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ) olmaya devam ediyor.

Forbes Milyarderler Listesi'nde Kripto Temsilcileri Dikkat Çekiyor

Tron'un kurucusu Justin Sun, Forbes'un prestijli Dünya Milyarderler Listesi'ne girmeyi başaran en yeni kripto dünyası temsilcisi oldu. 2025 yılı listesinde 8,5 milyar dolarlık servetiyle 353. sırada kendine yer bulan Sun, kripto sektöründen listeye dâhil olan on altıncı isim olarak dikkat çekiyor.

Kripto sektöründen listeye giren isimlerin toplam serveti 164 milyar doları aşarken, listenin zirvesinde eski Binance CEO'su Changpeng Zhao yer alıyor. CZ olarak da bilinen Zhao, para cezaları ödeyip dört ay hapis yatmasına rağmen servetini bir yılda neredeyse ikiye katlayarak 33 milyar dolardan 62,9 milyar dolara çıkarmayı başardı. Binance'teki görevinden ayrılan Zhao, şu anda eski adı Binance Labs olan YZi Labs'ın başında bulunuyor.

Listede ikinci sırayı, 22,4 milyar dolarlık serveti ile 90. sıraya yerleşen Tether Finans Direktörü Giancarlo Devasini alıyor. Stablecoin devi Tether'in en büyük hissedarı olduğu belirtilen Devasini'nin yanı sıra, şirketten üç kişi daha listeye girmeyi başardı. Bu isimler eski CEO Jean-Louis van der Velde, mevcut CEO Paolo Ardoino ve Genel Danışman Stuart Hoegne oldu.

Gemini kripto borsasının kurucuları, tek yumurta ikizleri Cameron ve Tyler Winklevoss da listedeki yerlerini aldı. İkizlerin her biri 3,2 milyar dolarlık servetleriyle 1141. sırada bulunuyor. Winklevoss kardeşler, şu anda günlük 30 milyon dolarlık işlem hacmine sahip olan Gemini'yi 2014 yılında kurmuştu.

Coinbase'in kurucuları da Forbes'un seçkin listesine girmeyi başardı. Brian Armstrong 9,2 milyar dolarla 311. sırada yer alırken, Fred Ehrsam 2,7 milyar dolarlık serveti ile 1362. sırada konumlandı.

Strategy şirketinin Strateji Başkanı Michael Saylor, servetini geçen yıla göre 3 milyar dolar artırarak 7,4 milyar dolara ulaştırdı ve 430. sıraya yükseldi. Bu yılın şubat ayında adını MicroStrategy'den Strategy'ye değiştiren şirket, 528.185 Bitcoin'e sahip olarak yaklaşık 45 milyar dolarlık yatırımla en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunda bulunuyor.

Kripto dünyasından listeye giren diğer önemli isimler arasında Ripple kurucu ortağı Chris Larsen, Stellar'dan Jed McCaleb, risk sermayedarı Tim Draper, Galaxy Digital Holdings CEO'su Mike Novogratz ve Bloq başkanı Matthew Roszak yer alıyor.

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Son Dakika Kripto Para Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi - Son Dakika

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