SEC ani frenle Bitwise ETF sürecini durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

SEC ani frenle Bitwise ETF sürecini durdurdu

SEC ani frenle Bitwise ETF sürecini durdurdu
23.07.2025 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ticaret ve Piyasalar Bölümü Bitwise 10 Crypto Index ETF'ine verdiği hızlandırılmış onayı, yardımcı sekreter Sherry R. Haywood'un müdahalesiyle bir gün sonra durduruldu. Benzer durum daha önce Grayscale ETF'sinde de yaşanmıştı. Uzmanlar SEC'in yeni düzenleyici çerçeve oluşturma sürecinde zaman kazandığını değerlendiriyor.

SEC, beklenmedik gelişmeyle kripto ETF onay sürecinde yeni bir belirsizlik dönemi başlattı. Kurumun kendi bölümlerinin verdiği onayları geri çekmesi, sektörde düzenleyici tutarlılık konusunda ciddi sorular ortaya çıkardı.

SEC ETF Kararlarında Tutarsızlık Sergiliyor

Bitwise Asset Management'ın 10 farklı kripto para birimini içeren endeks fonu, "BITW" kodu altında işlem görüyor ve piyasa değeri ağırlıklı esasa göre Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Solana (SOL) ve Polkadot gibi önde gelen kripto varlıklara maruziyet sağlıyor.

SEC'in Bitwise teklifindeki duraklaması, bu ayın başlarında Grayscale Digital Large Cap Fund LLC'nin ETF'ye dönüştürülmesi sürecinde yaşanan benzer senaryoyu andırıyor. Grayscale fonu, nitelikli sermaye sahipleri için tezgâh üstü işlem görüyor ve yaklaşık yüzde 80 Bitcoin, yüzde 11 Ethereum ağırlığıyla portföy oluşturuyor.

Van Buren Capital'dan genel ortak Scott Johnsson ve ETF analisti James Seyffart, SEC'in bu kararlarının ardındaki nedenler konusunda X platformunda görüş bildirdi. Johnsson, komisyonun kripto karşıtı Demokrat Caroline Crenshaw'ın "başka bir engel çıkaracağını" bilerek onayı vermiş olabileceğini öne sürdü.

Seyffart ise SEC'in kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturana kadar zaman kazanmaya çalışabileceğini belirtti. Komisyon, kripto ETF'ler için yeni listeleme standardı geliştirmeyi araştırıyor ve bu sistem mevcut 240 günlük inceleme sürecini önemli ölçüde kısaltacak.

Mevcut kurallar altında borsalar 19b-4 formu doldurmak zorunda ve bu süreç 240 güne kadar sürebiliyor. Önerilen yeni çerçeve bu zaman çizelgesini dramatik şekilde azaltarak kripto ETF onaylarını hızlandıracak.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para SEC ani frenle Bitwise ETF sürecini durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Suudi Arabistan’a son yolcu Koray Günter oldu Suudi Arabistan'a son yolcu Koray Günter oldu
Atık suyu denize deşarj eden Yalova Belediyesi’ne rekor ceza Atık suyu denize deşarj eden Yalova Belediyesi'ne rekor ceza
Sakarya ve Bilecik’te ciğerlerimiz yanıyor Alevler bazı bölgelerde yeniden canlandı Sakarya ve Bilecik'te ciğerlerimiz yanıyor! Alevler bazı bölgelerde yeniden canlandı
MHP’ye mi geçiyor Mehmet Kasım Gülpınar’dan Bahçeli’ye sürpriz ziyaret MHP'ye mi geçiyor? Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu sorusuna yanıt Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu sorusuna yanıt

12:15
MSB: Suriye, Türkiye’den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti
MSB: Suriye, Türkiye'den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti
11:54
Fatih Erbakan sosyal medyanın dilinde Espriler havada uçuşuyor
Fatih Erbakan sosyal medyanın dilinde! Espriler havada uçuşuyor
11:48
Dünya diken üstünde İsrail’i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
11:06
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter’da anlaştı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter'da anlaştı
10:56
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
19:12
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi “Tayfun Block-4“ü tanıttı
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi "Tayfun Block-4"ü tanıttı
19:00
Gram altın rekor kırdı
Gram altın rekor kırdı
18:53
Galatasaray, Bankalar Birliği’nden resmen çıktı
Galatasaray, Bankalar Birliği'nden resmen çıktı
18:39
İtalya’da ultra hafif uçak otoyola düştü: 2 ölü
İtalya'da ultra hafif uçak otoyola düştü: 2 ölü
18:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile Eurofighter ihracatını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile Eurofighter ihracatını görüştü
17:57
Emre Demir Fenerbahçe’den dördüncü kez ayrıldı İşte yeni takımı
Emre Demir Fenerbahçe'den dördüncü kez ayrıldı! İşte yeni takımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 14:24:33. #7.12#
SON DAKİKA: SEC ani frenle Bitwise ETF sürecini durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.