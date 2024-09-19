SEC bir kripto kuruluşunu daha hedef aldı - Son Dakika
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Kripto Para

SEC bir kripto kuruluşunu daha hedef aldı

SEC bir kripto kuruluşunu daha hedef aldı

SEC, Rari Capital ve kurucularını yanıltıcı yatırım bilgileri ve kayıtsız aracılık faaliyetleriyle suçluyor. SEC'e göre Rari Capital ve kurucuları, kripto yatırımcılarını yanlış yönlendirerek federal yasaları ihlal etti.

19.09.2024 10:05
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Rari Capital ve firmanın kurucu ortaklarına yönelik ciddi suçlamalarda bulundu. Firmanın yatırımcılara yanıltıcı bilgiler verdiği ve kayıtsız broker olarak faaliyet gösterdiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. SEC, yatırımcıları koruma altına almak ve kripto piyasasındaki düzenlemeleri sıkılaştırmak adına harekete geçtiğini duyurdu.

SEC Kripto Ve DeFi Platformları Üzerindeki Baskılarını Artırıyor

ABD'nin finans denetim kurumu SEC, kripto para sektöründe faaliyet gösteren Rari Capital ve şirketin üst düzey yöneticilerine yönelik ciddi suçlamalar ortaya attı. Kurum, Rari Capital'in yatırımcıları yanılttığını ve yasal izinler olmadan aracılık faaliyetleri yürüttüğünü iddia etti.

SEC'in açıklamalarına göre Rari Capital'in sunduğu "Kazanç havuzları" kripto para yatırımcılarını cezbetmek için otomatik ve bağımsız işlem vaadi verdi. SEC'e göre gerçekte, bu işlemler manuel olarak gerçekleştirildi ve bazı durumlarda hiç yapılmadı. Bununla birlikte şirketin "Fuse havuzları" adı altında sunduğu hizmetler de yasal izinler olmadan yürütüldü.

Rari Capital'in varlık yönetiminde 1 milyar doları aşkın bir portföy bulunduğu belirtildi. SEC San Francisco Bölge Ofisi'nin başındaki Monique C. Winkler, konuyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Winkler, şirketin "merkezi olmayan" ve "özerk" etiketlerini kullanarak gerçek durumu gizlemeye çalıştığını ancak bu tür aldatmacaların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Olayın bir başka boyutu da Rari'nin yönetim tokenlarının kayıtsız menkul kıymet teklifi olarak değerlendirilmesi olarak öne çıkıyor. Bu iddia, SEC'in kripto para sektörüne yönelik artan denetimlerinin bir parçası olarak görülüyor. Yakın zamanda Uniswap Labs gibi diğer DeFi platformları da benzer suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Defi, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para SEC bir kripto kuruluşunu daha hedef aldı - Son Dakika

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