Spot Bitcoin ETF'lere ekimden bu yana en güçlü haftalık giriş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Spot Bitcoin ETF'lere ekimden bu yana en güçlü haftalık giriş

Spot Bitcoin ETF\'lere ekimden bu yana en güçlü haftalık giriş
20.01.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri geçen hafta 1,42 milyar dolarlık net giriş kaydederek Ekim başından bu yana en yüksek haftalık performansı sergiledi. BlackRock'ın IBIT fonu, 1,03 milyar dolarlık girişle öne çıktı.

SoSoValue verilerine göre 16 Ocak'ta sona eren hafta, spot Bitcoin ETF'leri için 10 Ekim'den bu yana en güçlü dönem oldu. BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu, haftalık net girişlerin yaklaşık yüzde 73'ünü tek başına çekti.

KURUMSAL İLGİ YENİDEN İVME KAZANDI

LVRG Research Direktörü Nick Ruck, girişlerin kurumsal talebin yeniden güçlendiğine işaret ettiğini belirtti. Ruck, "Bu rakamlar, kısa vadeli volatiliteye rağmen yatırımcıların BTC'yi uzun vadeli bir varlık sınıfı olarak görmeye devam ettiğini gösteriyor." dedi.

Geçen haftaki güçlü girişler, Bitcoin'in dönem başındaki 90.500 dolar seviyesinden hafta sonuna doğru 97.000 dolara yükselmesiyle paralel ilerledi. Lider kripto para birimi Bitcoin, ABD-AB arasındaki Grönland gerilimine ilişkin haberlerin ardından satış baskısıyla karşılaştı. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,6 düşüşle 92.618 dolara geriledi.

LİKİDASYONLAR PİYASAYI SARSTI

Kronos Research CIO'su Vincent Liu, fiyat hareketinin türev odaklı piyasa dinamiklerini yansıttığını vurguladı. Liu, "Güçlü ETF girişlerine rağmen Bitcoin'in 92.000 dolara gerilemesi, sığ likiditede aşırı kaldıraçlı long pozisyonların çözülmesiyle tetiklenen zorunlu likidasyonları gösteriyor." dedi.

Coinglass verilerine göre son 24 saatte kripto piyasasında toplam 824 milyon dolarlık likidasyon yaşandı. Bu miktarın 763,7 milyon doları long pozisyonlardan kaynaklandı. Liu, yapısal desteğin korunmasına karşın fiyatın kaldıraç ve likidite dinamiklerinin etkisinde kalmaya devam ettiğini, bu durumun BTC'yi kısa vadede ani düşüşlere açık bıraktığını ekledi.

Öte yandan spot Ethereum ETF'leri de geçen hafta 479 milyon dolarlık giriş kaydederek 10 Ekim'den bu yana en güçlü haftalık performansını sergiledi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Spot Bitcoin ETF'lere ekimden bu yana en güçlü haftalık giriş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 12:22:59. #7.11#
SON DAKİKA: Spot Bitcoin ETF'lere ekimden bu yana en güçlü haftalık giriş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.