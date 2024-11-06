Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor - Son Dakika
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Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor

Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor

Donald Trump, kripto para dünyasının yakından takip ettiği ABD başkanlık seçimini 277 seçici kurul oyuyla kazandı. Seçim kampanyası sürecinde Bitcoin (BTC) ve kripto varlıklar önemli bir tartışma konusu haline gelirken, Trump'ın sektördeki düzenlemeleri değiştirme vaadi piyasalarda heyecan yarattı.

06.11.2024 15:26
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Kripto para sektörü seçim sürecinde önemli bir rol oynadı. Bitcoin 2024 etkinliğinde düzenlenen toplantıda 21 milyon dolar toplayan Trump'ın kampanyası, kripto dünyasında önde gelen isimlerin desteğini kazandı.

Gensler Dönemi Sona Eriyor

Trump'ın seçim zaferi, kripto para dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını vurguluyor. Donald Trump, SEC Başkanı Gary Gensler'ı görevden alma ve kripto sektörüne yönelik baskıcı politikaları sonlandırma sözü verdi.

Seçim sürecinde Kamala Harris'in yaklaşımı daha temkinli seyretti. Harris, 80 sayfalık ekonomik planında yapay zeka ve dijital varlıklar konusunda yenilikçi teknolojileri destekleyeceğini, bununla birlikte tüketici ve yatırımcı haklarını koruyacağını belirtti.

SEC'in kripto varlıklar konusundaki tutumu, seçim kampanyasının önemli tartışma konularından birini oluşturdu. Gensler yönetimindeki SEC, çoğu kripto paranın menkul kıymet olduğunu savunuyor ve sektöre yönelik sıkı denetim politikası sürdürüyor.

Trump'ın vaatleri arasında World Liberty Financial projesine destek ve Silk Road kurucusu Ross Ulbricht için affı da içeriyor. Bu gelişmeler, kripto para dünyasında yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

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Son Dakika Kripto Para Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor - Son Dakika

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