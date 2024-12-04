Trump yönetimi kripto para karıştırıcı politikasını değiştirebilir

Kripto Para

Kripto para dünyasında düzenleyici çerçeve yeniden şekillenmeye hazırlanıyor. OFAC'ın Tornado Cash yaptırımlarında yetkisini aşması kararı, kripto karıştırıcılarla ilgili yasal yaklaşımda dönüm noktası oluşturdu.

Kripto Düzenlemelerinde Trump Etkisi

Mahkeme kararı, OFAC'ın 2022'de Tornado Cash'in değiştirilemez akıllı sözleşmelerine uyguladığı yaptırımların yasal sınırları aştığını ortaya koydu. Bu gelişme kripto para sektöründe geniş yankı uyandırdı.

Consensys'in kıdemli danışmanı ve küresel düzenleyici işler direktörü Bill Hughes, OFAC'ın Tornado Cash ile bağlantılı kuruluşlara yaptırım uygulama yetkisinin devam ettiğini vurguladı. Hughes, Trump yönetimi altında bu görüşün Hazine politikası olarak benimsenmesinin daha olası olduğunu belirtti.

Diğer yandan, Coinbase CEO'su Brian Armstrong kripto karşıtı eski SEC çalışanlarını işe alan hukuk firmalarıyla iş birliğini sonlandıracaklarını açıkladı. Armstrong, kripto endüstrisinin geleceğini şekillendirme mücadelesinde kararlı bir tutum sergiliyor.

Eski SEC Komiseri Paul Atkins'in SEC başkanlığına aday gösterilmesi, Trump yönetiminin kripto para düzenlemelerinde yeni bir sayfa açabileceğini gösteriyor. Atkins'in muhtemel ataması, kripto düzenleyici gözetiminin SEC'den CFTC'ye kayabileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.