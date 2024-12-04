Trump yönetimi kripto para karıştırıcı politikasını değiştirebilir - Son Dakika
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Kripto Para

Trump yönetimi kripto para karıştırıcı politikasını değiştirebilir

Trump yönetimi kripto para karıştırıcı politikasını değiştirebilir

ABD Temyiz Mahkemesi, ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Tornado Cash'in akıllı sözleşmelerine yönelik yaptırımlarında yetkisini aştığına hükmetti. Donald Trump yönetiminin 2025'te göreve gelmesiyle kripto para karıştırıcılarıyla ilgili politikalarda önemli değişiklikler bekleniyor.

04.12.2024 09:40
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Kripto para dünyasında düzenleyici çerçeve yeniden şekillenmeye hazırlanıyor. OFAC'ın Tornado Cash yaptırımlarında yetkisini aşması kararı, kripto karıştırıcılarla ilgili yasal yaklaşımda dönüm noktası oluşturdu.

Kripto Düzenlemelerinde Trump Etkisi

Mahkeme kararı, OFAC'ın 2022'de Tornado Cash'in değiştirilemez akıllı sözleşmelerine uyguladığı yaptırımların yasal sınırları aştığını ortaya koydu. Bu gelişme kripto para sektöründe geniş yankı uyandırdı.

Consensys'in kıdemli danışmanı ve küresel düzenleyici işler direktörü Bill Hughes, OFAC'ın Tornado Cash ile bağlantılı kuruluşlara yaptırım uygulama yetkisinin devam ettiğini vurguladı. Hughes, Trump yönetimi altında bu görüşün Hazine politikası olarak benimsenmesinin daha olası olduğunu belirtti.

Diğer yandan, Coinbase CEO'su Brian Armstrong kripto karşıtı eski SEC çalışanlarını işe alan hukuk firmalarıyla iş birliğini sonlandıracaklarını açıkladı. Armstrong, kripto endüstrisinin geleceğini şekillendirme mücadelesinde kararlı bir tutum sergiliyor.

Eski SEC Komiseri Paul Atkins'in SEC başkanlığına aday gösterilmesi, Trump yönetiminin kripto para düzenlemelerinde yeni bir sayfa açabileceğini gösteriyor. Atkins'in muhtemel ataması, kripto düzenleyici gözetiminin SEC'den CFTC'ye kayabileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.

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Son Dakika Kripto Para Trump yönetimi kripto para karıştırıcı politikasını değiştirebilir - Son Dakika

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