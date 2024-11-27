Uniswap Blockchain güvenliği için rekor miktardaki ödül programını duyurdu - Son Dakika
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Kripto Para

Uniswap Blockchain güvenliği için rekor miktardaki ödül programını duyurdu

Uniswap Blockchain güvenliği için rekor miktardaki ödül programını duyurdu

Merkeziyetsiz borsa protokolü Uniswap Labs, v4 çekirdek sözleşmelerinde kritik güvenlik açığı tespit eden araştırmacılara 15,5 milyon dolara varan ödül verecek. Şirket tarafından "tarihin en büyük hata ödülü programı" olarak adlandırılan bu girişim, DeFi sektöründeki güvenlik standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

27.11.2024 09:46
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Kripto para dünyasının önde gelen oyuncularından Uniswap Labs, Cantina platformu üzerinden başlattığı kapsamlı güvenlik programıyla dikkat çekiyor. Verilere göre DeFi saldırılarında 2020'den bu yana yaşanan 3,6 milyar dolarlık kayıp, bu tür güvenlik önlemlerinin önemini vurguluyor.

Blockchain Güvenliğinde Rekor Ödül

Uniswap Labs'in salı günü X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı programa göre, v4 çekirdek sözleşmelerinde kritik güvenlik açığı bulan araştırmacılar önemli ödüller kazanabilecek. Program, dağıtılmış Uniswap sözleşmelerinin yanı sıra, dağıtılmamış v4-core sözleşmelerini de kapsıyor.

Kripto para dünyasında hata ödülü programları, güvenlik araştırmacılarını projelerin kodlarını incelemeye teşvik eden önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Bu programlar sayesinde potansiyel güvenlik açıkları, kötü niyetli kişilerin eline geçmeden tespit edilebiliyor.

2022 yılında Uniswap, çalıntı fonlarla bağlantılı kripto adreslerini ve ABD Hazinesi'nin yaptırım uyguladığı Tornado Cash gibi işlem karıştırma hizmetlerini engelleme kararı almıştı. Bu karar, platformun güvenlik konusundaki kararlı tutumunu gösteriyor.

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SON DAKİKA: Uniswap Blockchain güvenliği için rekor miktardaki ödül programını duyurdu - Son Dakika
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