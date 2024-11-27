Uniswap Blockchain güvenliği için rekor miktardaki ödül programını duyurdu

Kripto Para

Kripto para dünyasının önde gelen oyuncularından Uniswap Labs, Cantina platformu üzerinden başlattığı kapsamlı güvenlik programıyla dikkat çekiyor. Verilere göre DeFi saldırılarında 2020'den bu yana yaşanan 3,6 milyar dolarlık kayıp, bu tür güvenlik önlemlerinin önemini vurguluyor.

Blockchain Güvenliğinde Rekor Ödül

Uniswap Labs'in salı günü X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı programa göre, v4 çekirdek sözleşmelerinde kritik güvenlik açığı bulan araştırmacılar önemli ödüller kazanabilecek. Program, dağıtılmış Uniswap sözleşmelerinin yanı sıra, dağıtılmamış v4-core sözleşmelerini de kapsıyor.

Kripto para dünyasında hata ödülü programları, güvenlik araştırmacılarını projelerin kodlarını incelemeye teşvik eden önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Bu programlar sayesinde potansiyel güvenlik açıkları, kötü niyetli kişilerin eline geçmeden tespit edilebiliyor.

2022 yılında Uniswap, çalıntı fonlarla bağlantılı kripto adreslerini ve ABD Hazinesi'nin yaptırım uyguladığı Tornado Cash gibi işlem karıştırma hizmetlerini engelleme kararı almıştı. Bu karar, platformun güvenlik konusundaki kararlı tutumunu gösteriyor.