World Liberty Financial Ethereum yatırımlarını ikiye katladı

Kripto Para

World Liberty Financial'ın kripto varlık portföyü önemli ölçüde genişledi. Proje, ETH ve WBTC yatırımlarının yanı sıra Aave (AAVE), Chainlink (LINK), Tron (TRX) ve ENA tokenlarında da 4,7'şer milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Bu hamle, projenin varlık çeşitlendirme stratejisini gösteriyor.

World Liberty Stratejik Token Alımlarıyla Portföyünü Güçlendiriyor

World Liberty Financial'ın son yatırımları, projenin finansal stratejisini net bir şekilde ortaya koyuyor. Arkham Intelligence verilerine göre proje, mevcut piyasa fiyatlarıyla 57.115 ETH'ye sahip durumda. Bu miktar, toplam portföy değerinin yarısından fazlasını oluşturuyor.

Projenin token çeşitliliği dengeli bir yapı sergiliyor. World Liberty şu anda 54 milyon USDC, 456,7 WBTC, 4.747 STETH, 19.399 AAVE, 256.315 LINK, 5,8 milyon ENA ve 19,3 milyon TRX bulunduruyor.

Tron kurucusu Justin Sun'ın danışmanlığını yaptığı proje, WLFI token ön satışlarından 300 milyon dolar topladı. Sun'ın projesi Tron DAO da World Liberty'ye toplam 75 milyon dolarlık yatırım yaptı.