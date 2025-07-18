XRP tüm zamanların zirvesini geride bıraktı - Son Dakika
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Kripto Para

XRP tüm zamanların zirvesini geride bıraktı

18.07.2025 12:08
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XRP, yüzde 12'lik artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,40 doları aşarak 3,47 dolara ulaştı. Token, 202 milyar dolarlık piyasa değeriyle Tether USDT''yi geçerek üçüncü sıraya yerleşti. Kongre'nin kripto destekçisi yasalar geçirmesi ve Ripple'ın kurumsal hamleleri rallinin arkasındaki temel faktörler olarak öne çıkıyor.

Kripto para piyasalarında yaşanan kapsamlı yükseliş, XRP için yeni bir dönüm noktası yarattı. Kripto para, son günlerde gösterdiği olağanüstü performansla yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Bu yükselişin arkasında Ripple'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yaşadığı hukuki süreçteki kısmi zafer ve şirketin stratejik hamleleri yatıyor.

Ripple XRP Piyasa Sıralamasında Üçüncülüğe Yükseldi

XRP'nin hızlı tırmanışı, kripto para dünyasında büyük yankı uyandırdı. Token, perşembe günü yaşadığı yüzde 12'lik artışla tüm zamanların en yüksek seviyesini geçmeyi başardı.

Piyasa değeri açısından yaşanan değişim, kripto sektöründe önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. XRP'nin 202 milyar dolarlık piyasa değeri, Tether'in USDT'sini geride bırakmasını sağladı.

Ripple şirketi, son dönemde kurumsal genişleme stratejisini hızlandırdı. Şirketin prime aracı kurum satın alması ve ulusal banka tüzüğü alma girişimleri, kripto sektöründe ilk olma özelliği taşıyor.

BNY Mellon ile kurulan ortaklık çerçevesinde RLUSD stablecoini 500 milyon doların üzerinde piyasa değerine ulaştı. Bu gelişme, Ripple ekosisteminin genişlemesinde kritik rol oynuyor.

Kongre'nin kripto para birimlerine özgü üç tasarı üzerindeki olumlu oylaması, piyasa genelinde güven artışına neden oldu. Özellikle GENIUS stablecoin yasasının Başkan Donald Trump tarafından imzalanması beklenen süreç, XRP için büyük fırsat yaratıyor.

Ripple kurucu ortağı ve başkanı Chris Larsen'in yaklaşık 30 milyon dolar değerinde XRP'yi Coinbase'e transfer etmesi de piyasada dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

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Son Dakika Kripto Para XRP tüm zamanların zirvesini geride bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: XRP tüm zamanların zirvesini geride bıraktı - Son Dakika
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