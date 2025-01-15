XRP ve Solana ETF'lerine dev yatırım beklentisi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

XRP ve Solana ETF'lerine dev yatırım beklentisi

XRP ve Solana ETF\'lerine dev yatırım beklentisi

Küresel yatırım bankası JPMorgan'ın yeni araştırma notuna göre Solana ve XRP için planlanan ETF'ler ilk bir yılda toplam 13,6 milyar dolara varan yeni yatırım çekebilir. Solana tabanlı ürünlerin 2,7-5,2 milyar dolar, XRP tabanlı ETF'lerin ise 4,3-8,4 milyar dolar arasında yatırım alması öngörülüyor.

15.01.2025 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para ekosisteminde yeni bir döneme işaret eden ETF başvuruları, düzenleyici kurumların onayını bekliyor. JPMorgan analistleri, özellikle altcoinlere yönelik düzenleyici belirsizliklerin devam ettiğini vurgularken yeni SEC başkanının kripto para inovasyonuna daha olumlu yaklaşabileceğini belirtiyor.

Kripto ETF Pazarında İkinci Dalga Yaklaşıyor

JPMorgan'ın paylaştığı araştırma notu, kripto para dünyasında yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Notun detaylarına göre Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ETF'lerinin ardından gelecek ikinci dalga ETF'lerin etkisi daha sınırlı olabilir.

VanEck, 21Shares, Bitwise, WisdomTree ve Canary Capital gibi önde gelen şirketler altcoin ETF'leri için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kurumların başvuruları SEC'de bekliyor. Özellikle SOL, XRP, HBAR ve LTC tokenları için yapılan başvurular henüz ilerleme kaydedemedi.

JPMorgan analistleri, yeni yönetim ve SEC başkanının kripto para gelişimine olumlu yaklaşabileceğini öngörüyor. Bu durum, kripto para ekosisteminin genişlemesine katkı sağlayabilir. Önümüzdeki üç ila altı ay içinde yeni bir SEC başkanının atanması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Jp Morgan Chase Bank, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para XRP ve Solana ETF'lerine dev yatırım beklentisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:30:21. #1.12#
SON DAKİKA: XRP ve Solana ETF'lerine dev yatırım beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.