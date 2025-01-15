XRP ve Solana ETF\'lerine dev yatırım beklentisi

Kripto Para

Kripto para ekosisteminde yeni bir döneme işaret eden ETF başvuruları, düzenleyici kurumların onayını bekliyor. JPMorgan analistleri, özellikle altcoinlere yönelik düzenleyici belirsizliklerin devam ettiğini vurgularken yeni SEC başkanının kripto para inovasyonuna daha olumlu yaklaşabileceğini belirtiyor.

Kripto ETF Pazarında İkinci Dalga Yaklaşıyor

JPMorgan'ın paylaştığı araştırma notu, kripto para dünyasında yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Notun detaylarına göre Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ETF'lerinin ardından gelecek ikinci dalga ETF'lerin etkisi daha sınırlı olabilir.

VanEck, 21Shares, Bitwise, WisdomTree ve Canary Capital gibi önde gelen şirketler altcoin ETF'leri için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kurumların başvuruları SEC'de bekliyor. Özellikle SOL, XRP, HBAR ve LTC tokenları için yapılan başvurular henüz ilerleme kaydedemedi.

JPMorgan analistleri, yeni yönetim ve SEC başkanının kripto para gelişimine olumlu yaklaşabileceğini öngörüyor. Bu durum, kripto para ekosisteminin genişlemesine katkı sağlayabilir. Önümüzdeki üç ila altı ay içinde yeni bir SEC başkanının atanması bekleniyor.