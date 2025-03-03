Yeni düzenleme sektörü felç etti: ATM sayısı giderek azalıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Yeni düzenleme sektörü felç etti: ATM sayısı giderek azalıyor

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Illinois Senatörü Dick Durbin'in kripto ATM dolandırıcılığını önlemeye yönelik yasa teklifi sonrası, ABD'de 1.200'den fazla kripto ATM'si çevrimdışı kaldı. Bu olay, ülkenin kripto güvenliğine yönelik endişeleri artırdı.

03.03.2025 14:32
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ABD'deki kripto para ATM'leri, yeni bir yasa teklifi sonrasında büyük bir darbe aldı. Illinois Senatörü Dick Durbin, dolandırıcılıkla mücadele amacıyla bir yasa önerisi sunarken, mart ayının ilk hafta sonunda 1.200'den fazla ATM çevrimdışı hale geldi. Bu durum, ABD'nin kripto piyasasındaki güvenlik endişelerini ve düzenleyici gereklilikleri yeniden gündeme getirdi.

ATM'lerde Büyük Düşüş

ABD'de kripto para sektörü yeni bir düzenleme dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Illinois Senatörü Dick Durbin'in 25 Şubat'ta sunduğu yasa teklifi, özellikle kripto para ATM'lerinde yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşı sert önlemler içeriyor. Durbin, bir seçmeninin dolandırıcılık mağduriyetini gerekçe göstererek hazırladığı teklifle, sektörde büyük yankı uyandırdı.

Yasa teklifinin gündeme gelmesi, ilginç bir döneme denk geldi. ABD'de şubat ayı içinde 860 yeni kripto ATM'si hizmete girmişti. Ancak mart ayının ilk üç gününde küresel Bitcoin ATM ağında net olarak 1.100 makine azalması yaşandı. Bu düşüşün 1.233'ünün ABD içinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Coin ATM Radar verilerine göre ABD'deki bu keskin düşüş, Avrupa, Kanada, İspanya, Polonya, Avustralya ve İsviçre'de kurulan yeni cihazlarla kısmen dengelendi. Buna rağmen toplam sayıda önemli bir gerileme gözlendi.

ABD, halen dünya kripto para ATM pazarının açık ara lideri konumunda bulunuyor. 3 Mart 2025 tarihi itibarıyla ülkede faaliyet gösteren 29.731 kripto ATM'si, küresel pazarın yüzde 79,9'unu oluşturuyor. Bu alanda Kanada 3.085 ATM ile (yüzde 8,3) ikinci sırada yer alırken, Avustralya 1.467 ATM ile (%3,9) üçüncü sırada bulunuyor.

Kripto ATM sektörü, son dönemde düzenleyici otoritelerin artan baskısı ve kayıt dışı işletmelere yönelik denetimler nedeniyle durgunluk yaşıyor. 2022 yılının ortalarından bu yana, kripto para ATM'lerinin sayısındaki artış hızı önemli ölçüde yavaşlamış durumda.

Durbin'in sunduğu yasa teklifi, kripto ATM işletmecilerine önemli yükümlülükler getiriyor. Tasarı, işletmecilerin kullanıcıları dolandırıcılık riskleri konusunda açıkça uyarmalarını zorunlu kılıyor. Yasa teklifi ayrıca, olası dolandırıcılık durumlarında fon kaybını en aza indirgeyecek önlemlerin alınmasını ve yasa dışı işlemleri takip etmek için kolluk kuvvetlerine daha fazla yetki verilmesini öngörüyor.

Uzmanlar, bu düzenlemelerin sektörde güvenlik standartlarını yükselteceğini ve kullanıcı mağduriyetlerinin önlenmesine katkı sağlayacağını belirtiyorlar. Öte yandan sektör temsilcileri, aşırı kısıtlayıcı düzenlemelerin teknolojik inovasyonu engelleyebileceği konusunda endişelerini dile getiriyorlar.

Yeni düzenleme sektörü felç etti: ATM sayısı giderek azalıyor
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Son Dakika Kripto Para Yeni düzenleme sektörü felç etti: ATM sayısı giderek azalıyor - Son Dakika

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