Solana Blockchain ağından yeni token rekoru - Son Dakika
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Kripto

Solana Blockchain ağından yeni token rekoru

Solana Blockchain ağından yeni token rekoru

Mayıs ayında kripto piyasalarını sallayan Solana Blockchain ağı, 455.000 yeni token ile rekor bir artış yaşadı. Bu büyük yükseliş, düşük maliyetli ve hızlı işlem yapısının yanı sıra meme kripto para birimlerinin yükselen popülaritesiyle desteklendi. Solana ağında bir ay içerisinde 455.000 yeni token oluşturuldu. Bu rakam, en yakın rakipleri olan Ethereum Layer-2 (Katman-2) Base ve BNB Chain'de sırasıyla 177.000 ve 39.000 olarak gerçekleşti.

04.06.2024 09:57
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Solana Blockchain ağı, Mayıs ayında kripto piyasalarını sallayarak 455.000 yeni token ile rekor bir artış kaydetti. Bu büyük yükseliş, düşük maliyetli ve hızlı işlem yapısının yanı sıra meme kripto para birimlerinin yükselen popülaritesiyle destekleniyor.

Solana Üzerinde Token Devrimi Başlıyor

Kripto para dünyasında Mayıs ayı, Solana blok zinciri üzerinde yaşanan token patlamasıyla dikkat çekti. Derlenen verilere göre, Solana ağında bir ay içerisinde 455.000 yeni token oluşturuldu. Bu rakam, en yakın rakipleri olan Ethereum Layer-2 (Katman-2) Base ve BNB Chain'de sırasıyla 177.000 ve 39.000 olarak gerçekleşti. Öte yandan, Ethereum ana ağı ve Katman 2 ağları olan Arbitrum ve Optimism'de ise bu sayı 20.000'in altında kaldı.

Solana Vakfı strateji müdürü Austin Federa, bu rekor sayıdaki token oluşturulmasının nedenini açıklarken, Solana'nın düşük işlem ücretleri ve hızlı işlem tamamlama kapasitesine vurgu yaptı. Federa, "Solana'nın sunduğu avantajlar, yeni fikirlerin denenmesindeki maliyeti minimize ediyor. Token oluşturma süreci, tıpkı internette içerik üretmek kadar kolay olmalı." şeklinde konuştu.

Piyasaya sürülen yeni tokenların büyük bir kısmını, kripto topluluğunun ilgisini çeken meme kripto para birimleri oluşturuyor. Dogwifhat, Bonk ve Book of Meme gibi Solana tabanlı bazı meme kripto para birimlerinin hızlı yükselişi, bu trendin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu süreçte, Pump.fun web sitesi de kullanıcılara birkaç tıklamayla token oluşturma imkânı sunarak önemli bir rol üstlendi. Pump.fun'un token başlatma sürecini kolaylaştırması, Solana'nın bu yıl şimdiye kadar 1,1 milyon yeni token piyasaya sürmesine yardımcı oldu.

Ünlülerin de bu trende katılması, Solana üzerinden piyasaya sürülen tokenlara olan ilgiyi artırdı. Caitlyn Jenner ve Iggy Azalea gibi isimler, kendi geniş hayran kitleleri sayesinde bu tokenların değer kazanmasına ön ayak oldu.

Araştırma direktörü Steven Zheng ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Meme kripto para çılgınlığı ve Pump.fun'un başarısı, Solana'yı yeni tokenların piyasaya sürülmesi konusunda lider konuma getirdi. Ancak, Solana'nın meme kripto para birimleri dışında da pazarın dikkatini çekip çekemeyeceği henüz belirsizliğini koruyor." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Kripto Solana Blockchain ağından yeni token rekoru - Son Dakika

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