12 ülkeden şairlerin katıldığı İstanbulensis Şiir Festivali başladı - Son Dakika
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12 ülkeden şairlerin katıldığı İstanbulensis Şiir Festivali başladı

26.05.2022 10:38

- 12 ülkeden şairlerin katıldığı İstanbulensis Şiir Festivali başladı Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen, kültür-sanat dünyasının yakından takip ettiği 9. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı.

- 12 ülkeden şairlerin katıldığı İstanbulensis Şiir Festivali başladı

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen, kültür-sanat dünyasının yakından takip ettiği 9. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı. Türkiye'den ve farklı ülkelerden onlarca şairin katılacağı şiir festivali 28 Mayıs'a kadar devam edecek. "Şehrin ve Şiirin Kapısı: Kale'den Şehre" temasıyla düzenlenen festival çerçevesinde ilerleyen günlerde açılışı yapılacak olan Aydos Kalesi'nde de şiirler okunacak.

2012 yılından itibaren Sultanbeyli Belediyesi tarafından her yıl belli bir temayla düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı. Bu yıl dokuzuncu su düzenlenen festival, 28 Mayıs'a kadar sürecek. Prof. Dr. Nurullah Genç'in onur konuğu olduğu, 9.su düzenlenen festivalin teması, "Şehrin ve Şiirin Kapısı: Kale'den Şehre" olarak belirlendi. Seçilen temayla şiir dolu 4 gün boyunca ilçenin önemli kültürel mirası olan ve yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek Aydos Kalesi vurgulanarak gündeme taşınacak. Türkiye'den ve farklı coğrafyalardan şairlerin katıldığı festivalin açılışına ilgi bu sene de yoğun oldu.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden şairler katıldı

Festivalde Bosna-Hersek'ten Amila Neslanoviç, Bulgaristan'dan Kadriye Cesur, Filistin'den Najvan Darwish, Irak'tan Ali Jaafar Al-Allak, İran'dan Darya Heidari, Kosova'dan Canan Özer, Kuzey Makedonya'dan Mehmed Arif, Macaristan'dan Balazs Szöllössy, Mısır'dan Ahmad Zakaria, Suriye'den Yaser Al-Atrash, Ürdün'den Asma Al-Hajj şiirlerini seslendirecek.

Festivalin onur konuğu Prof. Dr. Nurullah Genç

Prof. Dr. Nurullah Genç'in onur konuğu olarak katıldığı festivalde Türkiye'den Ali Bal, Burhan Sakallı, Ercan Ata, Hicabi Kırlangıç, Hüseyin Burak Us, Mehmet Aycı, Mehmet Narlı, Mustafa Uçurum, Nadir Aşçı, Nergihan Yeşilyurt, Sümeyra Yaman, Tacettin Şimşek, Yasin Mortaş şiirlerini seslendirecek.

"Dünyanın ve ülkemizin önemli şairlerini öğrencilerimizle buluşturuyoruz"

Festivalin açılışında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali'nin 9'uncusunu gerçekleştiriyoruz. Bugün burada, Küçüksu Kasrı'nda açılışımızı yaptık. Şehrin ve şiirin kapısı, kaleden şehre temasıyla 4 gün boyunca Sultanbeyli ve İstanbul'umuzda, dünyada bir şiir havası yaşanmış olacak. Festivalimizin onur konuğu Nurullah Genç hocamız. Şairlerimiz açılışta şiirlerini okudular. Perşembe (Bugün) ve Cuma günü okullarımızda şairlerimizi öğrencilerimiz ile buluşturacağız" dedi.

"Sultanbeyli Belediyesini ve başkanını tebrik ediyoruz"

Festivale onur konuğu olarak katılan Prof. Dr. Nurullah Genç, "İstanbulensis Şiir Festivalinin daha önce yapılan bazı programlarına katılmıştım. Dünyanın değişik yerlerinden ve ülkemizden şairler, sanatkarlar davet ediliyor. Konuşmalar oluyor, münazaralar oluyor, şiirler okunuyor. Bu fevkalade önemli. Sultanbeyli Belediyesini ve başkanını tebrik ediyoruz. Şiiri bir kale gibi görüyoruz, şiir yıkılmamalı." şeklinde konuştu.

12 ülkeden şairlerin katıldığı İstanbulensis Şiir Festivali başladı
12 ülkeden şairlerin katıldığı İstanbulensis Şiir Festivali başladı
12 ülkeden şairlerin katıldığı İstanbulensis Şiir Festivali başladı
12 ülkeden şairlerin katıldığı İstanbulensis Şiir Festivali başladı

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Kaynak: İHA

Sultanbeyli Belediyesi, Nurullah Genç, Türkiye, Şiir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 12 ülkeden şairlerin katıldığı İstanbulensis Şiir Festivali başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 ülkeden şairlerin katıldığı İstanbulensis Şiir Festivali başladı - Son Dakika
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