Sakarya'da geleneksel olarak düzenlenen Kaynarca Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin 14'üncüsü çeşitli etkinliklerle başladı.
Festival kapsamında Kaynarca ilçe merkezinde bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.
Etkinliğe, Kaymakam Mehmet Ali Karatekeli, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan ile vatandaşlar katıldı.
Yürüyüşün ardından katılımcılar fuar alanında tarım, hayvancılık ve kültür sanata yönelik hazırlanan stantları gezdi. Firmalardan bilgiler alan Başkan Kefli, traktöre binerek inceleme yaptı.
Festival kapsamında düzenlenen sünnet şöleninde ise 20 çocuk Kaynarca Belediyesince sünnet ettirildi. Çocuklar için Kaynarca Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.
Pilav ve dartılı keşkek ikramlarının yapıldığı festival, üç gün etkinliklerle sürecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › '14. Kaynarca Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali' başladı - Son Dakika