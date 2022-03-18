17. Ankara Kitap Fuarı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

17. Ankara Kitap Fuarı açıldı

18.03.2022 16:33
17. Ankara Kitap Fuarı açıldı

Söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin olduğu birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak 17. Ankara Kitap Fuarı açıldı.

Söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin olduğu birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak 17. Ankara Kitap Fuarı açıldı.

Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium'da düzenlenen ve 300'den fazla yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun yer aldığı 17. Ankara Kitap Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Yazarlar Dücane Cündioğlu ve Edit Tasnadi'nin onur konuğu olduğu fuarın açılışında konuşan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, 1250'nin üzerinde kütüphaneyle hizmet verdiklerini söyledi.

Türklerin az kitap okuduğu algısının yanlış olduğunu belirten Odabaş, Türkiye'de 2019 yılında 68 bin 554, 2020'de 78 bin 500, 2021 ise 87 bin 231 kitabın yayımlandığını bildirdi.

Türkiye'deki kitap üretim rakamlarının iyi olduğunun altını çizen Odabaş, "Bu kadar kitap üretiliyorsa satılıyordur, satılıyorsa okunuyordur." dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da geçmişi bilmek ve bugünü anlamak gerektiğini ifade etti.

Geleceğe dair fikir sahibi olmak için kitap okunması gerektiğini vurgulayan Baran, eğitimin kitap okumakla sağlandığını dile getirdi.

17. Ankara Kitap Fuarı açıldı
17. Ankara Kitap Fuarı açıldı
17. Ankara Kitap Fuarı açıldı
17. Ankara Kitap Fuarı açıldı

YORUMLAR
500
Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı! Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı! Yüzde 50 indirimi duyan vatandaşlar akın etti! İzdihamdan göz gözü görmedi Yüzde 50 indirimi duyan vatandaşlar akın etti! İzdihamdan göz gözü görmedi TEM Otoyolunda 32 araç birbirine girdi TEM Otoyolunda 32 araç birbirine girdi

Ankara, Kitap, Eylül, Şiir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 17. Ankara Kitap Fuarı açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Çanakkale 1915 Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
16:34 Yüzde 50 indirimi duyan vatandaşlar akın etti! İzdihamdan göz gözü görmedi
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 16:56:38. #1.13#
SON DAKİKA: 17. Ankara Kitap Fuarı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement