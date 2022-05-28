"2. Aladağ'da Yaşam Fotoğraf Maratonu" başladı - Son Dakika
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"2. Aladağ'da Yaşam Fotoğraf Maratonu" başladı

28.05.2022 16:15
"2. Aladağ'da Yaşam Fotoğraf Maratonu" başladı

Aladağ Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Aladağ'da Yaşam Fotoğraf Maratonu" başladı.

Aladağ Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Aladağ'da Yaşam Fotoğraf Maratonu" başladı.

Aladağ Millet Bahçesi'nde alınan kayıtlara Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen fotoğraf tutkunları katıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, yarın sona erecek yarışmaya katılanlara başarılar dileyerek, "İlçenin farklı bakış açılarıyla yorumlanıp kayıt altına alınarak geleceğe miras bırakılması ve fotoğrafa ilgi duyanları buluşturmak amacıyla maratonu düzenliyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat '2. Aladağ'da Yaşam Fotoğraf Maratonu' başladı - Son Dakika


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