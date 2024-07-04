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2 asırlık 15 ahşap mezardan geriye 5 tane kaldı

- Tokat'ın Niksar ilçesinde görenleri şaşkına çeviren 2 asırlık 15 mezardan geriye sadece 5'i kaldı, çevre sakileri ilginç mezarların koruma altına alınmasını istiyor

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Büyükyurt köyü, Türkiye'nin en ilginç mezarlarına ev sahipliği yapıyor. 2 asırlık oldukları tahmin edilen ahşap mezarların koruma altına alınması isteniyor.

Tokat'ın Niksar ilçesine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükyurt köyü, Türkiye'nin en ilginç mezarlarına ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 200 yıllık tarihe sahip olan ahşap mezarlar, görenlerin dikkatini çekiyor. Çantı tekniğiyle yapılmış olan ahşap mezarlar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Yakın bir tarihe kadar 15'i ayakta olan mezarlardan geriye sadece 5 mezar kaldı. Köy sakinleri, Orta Asya'da bulunan tahta mezarlara ölü gömme geleneğinin devamı niteliğindeki bu mezarların tescillenmesi ve koruma altına alınması gerektiğini söyledi.

"Görenler hayretler içinde kalıyor"

Maddi durumu iyi olan kişilerin mezarlarının tahtadan yapıldığını ifade eden Büyükyurt köyü sakinlerinden Hüsamettin Yılmaz, "Eskiden insanların beton mezar yapma imkanı olmadığı için tahtalardan mezarlar yapmışlar. Bu mezarları yaparak ustalıklarını konuşturmuşlar. Bu mezarlar yaklaşık 200-250 yıllık tarihe sahip olduğu söyleniyor. Bu mezarlar Pelit ağacından yapılmış. Bu sebepten dolayı mezarlar çok dayanıklıdır. Eskiden burada yaklaşık 15 mezar vardı. Zamanla bu mezarların sayısı betonlar mezarlardan dolayı azalmıştır. Maddi durumu iyi olan kişiler mezarlarını tahtadan yaptırmışlar. Bu mezarları görenler çok fazla şaşırıyor. Mezarların biraz bakıma ihtiyacı var" dedi.

"Burada tarihi anımsıyorlar"

Tahta mezarların 250 yıllık bir tarihe sahip olduğunu belirten köy sakinlerinden Ergül Çabuk ise "Tahta mezarlara ziyaret etmek için gelenler oluyor. Burada tarihi anımsıyorlar. Gelenler bu mezarlıkta fotoğraf çekiniyorlar. Bu mezarlar Pelit ağacından yapılmış ve bu sayede ömür boyu sağlam kalmasını sağlamışlar. Bu mezarlar bu sebepten dolayı çürümez. Bu mezarlar yaklaşık 250 yıllık bir tarihe sahip. Tahta mezarlar şekli sandığa benziyor. Durumu iyi olanlar mezarlarını tahtadan yaptırmış. Durumu kötü olanlar ise mezarı taşlardan yaptırmışlar" diye konuştu.