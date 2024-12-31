20 Yılda 1000 Tabağa Ulaşan Mühendis - Son Dakika
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Kültür Sanat

20 Yılda 1000 Tabağa Ulaşan Mühendis

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Ordu'da bir mühendis, 20 yılda 175 ülkeden 1000 tabak toplayarak eşsiz bir koleksiyon oluşturdu.

31.12.2024 10:31
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İnşaat mühendisi, 20 yılda farklı ülkelerden aldığı bin tabakla koleksiyon oluşturdu

ORDU - Ordu'da bir inşaat mühendisi, 2005 yılında merak üzerine başladığı ve dünyanın dört bir yanından getirdiği bin tabak ile koleksiyon oluşturdu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası 61 yaşındaki İnşaat Mühendisi Erhan Elibol, 2005 yılında bir arkadaşının İsviçre'den getirdiği 2 tabağı sakladı. Gün geçtikte tabak sayısını arttıran Elibol, dünyanın her bir noktasından kendisine ulaşan işlemeli tabaklarla bin parçalık bir koleksiyon oluşturdu. Türkiye'nin farklı illerinden de kendisine tabaklar ulaşan Elibol bu tabakları, kendisine ait 100 metrekarelik bir depoda özel olarak saklıyor. 20 yıl önce merak saldığı bu tutkuyu devam ettiren Elibol, kendisinden sonra koleksiyonuna sahip çıkacak kimsenin olmadığını, bu nedenle resmi bir kurumun tabaklara sahip çıkası durumunda bağışlayabileceğini ifade etti.

"BM'ye bağlı 175 ülkenin tabağı var"

Tabakların yaklaşık 750 tanesinin farklı ülkelerden geldiğini ve arkadaşları sayesinde koleksiyona dahil olduğunu, Birleşmiş Milletler'e bağlı 175 ülkenin tabağının bulunduğunu ifade eden Elibol, Avrupa ülkelerinin tamamımın, Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinin tamamının tabaklarının kendisine mevcut olduğunu kaydetti.

"Artık tabak kültürü bitiyor, koleksiyonum da değerleniyor"

Geçen yıllarda her yerde tabak bulunabildiğini ancak son yıllarda koleksiyonuna ekleyecek tabak bulmakta zorlandığını kaydeden Elibol, "Demek ki bu gelenek artık bitiyor, bittiği için de benim koleksiyonum daha kıymetli bir hal aldı. Bin taneyi buldum, benden sonra bu tabaklara sahip çıkacak kimse yok, bu nedenle bir kurumun bu tabakları sahiplenmesini isterim" dedi.

"Hevesim hiç geçmedi, koleksiyonum dünyada tek olabileceğini düşünüyorum"

20 yıldan bu yana hevesinin hiç geçmediğini belirten Elibol, "Ben bin tabağa ulaştı, yaşadığım müddetçe de koleksiyonumu arttırmaya devam edeceğim. Şuanda artış hızı da çok düştü, eskisi gibi tabak bulunmuyor. Ben bu koleksiyonun sadece Türkiye'de değil, belki de dünyada tek olabileceğine inanıyorum. Gerçek anlamda sahiplenen olursa bir kuruma sahiplendirmek isterim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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