2024 Sanatın Yılı Olacak

Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "2024 yılı, sanatın her alanında büyük bir hareketliliğin yaşandığı ve sanatın halkla daha fazla buluştuğu bir yıl oldu." ifadesini kullandı.

Mumcu, yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da 2024'te düzenlenen etkinlikleri değerlendirdi.

Sahne sanatlarında, hem klasik hem çağdaş eserlere yer veren zengin repertuvarın oluşturulduğunu dile getiren Mumcu, yerli ve milli projelere verilen destekle halkın kendisinden bir şeyler bulabileceği eserlerin sahnelendiğini ve sanatın ülkenin dört bir yanına taşındığını ifade etti.

İstanbul'un göz bebeği AKM'de, 2024 yılı boyunca, 55 opera, 31 bale, 130 tiyatro, 178 konser ve 825 sinema gösterildiğini belirten Mumcu, bin 194 çocuk atölyesi, 20 sergi ve diğer faaliyetlerle birlikte AKM'de 2 bin 575 etkinliğe imza atıldığını bildirdi.

Mumcu, AKM'deki salonlarda 672 bin 42 izleyici sayısına ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

CSO Ada Ankara'da 340 konser

Batuhan Mumcu, CSO Ada Ankara'da da 340 konser ve etkinlikle 187 bin 714 izleyicinin ağırlandığı belirtti.

CSO Ada Ankara'da, Londra Filarmoni Orkestrası, Akademie für Alte Musik Berlin, Wigmore Solistleri, Wishbone Ash, Budapeşte Festival Orkestrası gibi dünyaca ünlü orkestra ve gruplarının sahne aldığını ifade eden Mumcu, çocuklara yönelik etkinlikler de yapıldığını bildirdi.

"2024 yılı, sanatın her alanında büyük bir hareketliliğin yaşandığı ve sanatın halkla daha fazla buluştuğu bir yıl oldu," değerlendirmesinde bulunan Mumcu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ve Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un liderliğinde kültür-sanat alanında yaptığımız kapsamlı reformların ve yenilikçi projelerin meyvelerini almaya başladık. 'Kültür- Sanat Yılı' olarak adlandırdığımız bu gurur tablosu, izleyicilerimizin yoğun ilgisiyle taçlandı.

Seyircilerimizin bu yoğun ilgisi bize büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Seyircilerimizin bizden beklentisi yüksek. Halkımızın da büyük teveccühü ve desteği ile yolumuza devam edeceğiz."